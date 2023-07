Cum și-a petrecut Mădălina Manole ultima zi de naștere, în 2009: "Era foarte bucuroasă". Artista a murit un an mai târziu | EXCLUSIV

In articol:

În 2009, Mădălina Manole își sărbătorea ultima zi de naștere. Artista era jovială și plină de bucurie, iar nimic nu ar fi putut să prevestească dezastrul ce avea să vină un an mai târziu.

Cântăreața se afla la mare de ziua ei, spectacolele estivale fiind în plin sezon.

Un an mai târziu, chiar de ziua ei de naștere, venea și vestea că Mădălina Manole s-a stins din viață. Momentul avea să îngrozească România. Artista a fost găsită decedată în vila din Otopeni, unde locuia cu soțul și fiul său.

Daniel Gheorghe, bunul prieten al Mădălinei Manole a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a mărturisit, în exclusivitate, cum a fost ultima a aniversare a artistei, cu un an înainte de tragedie, în 2009.

Cum și-a petrecut Mădălina Manole ziua de naștere în 2009, cu un an înainte de a muri

Daniel Gheorghe ne-a dezvăluit, în exclusivitate, unde se afla Mădălina Manole cu un an înainte, chiar de ziua ei. Cei doi buni prieteni obișnuiau să glumească pe seama faptului că artista era născută chiar de Ziua Franței, iar pe ea aceste momente o bucurau enorm.

Citește și: „Ne deconectăm puțin și noi” Eliza și Cosmin Natanticu, vacanță romantică în cuplu. Ce destinație au ales cei doi: „Chiar suntem norocoși”

"În 2009, eram la mare, tot cu spectacole și tot timpul îi spuneam: Vai, Mădălina, ești născută la zi mare de Ziua Franței. Era foarte bucuroasă.

Acum, pentru mine, 14 iulie are o altă conotație. care am fost alături de ea. Cu cât trece timpul, cu atât tristețea și durerea se instalează mult mai profund în suflet pentru că nu mai este acea persoană fizic. Nu sunt momente în care o visezi foarte des", a mărturisit Daniel Gheorghe, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Larisa s-a întors în „Casa iubirii” și a pus pe jar inima lui Ionuț! Concurentul a izbucnit în lacrimi de emoție și vrea să plece acasă: „Mi-a fost dor de tine. N-ai idee”- kanald.ro

Citeste si: Cum arată Păpușa asiatică, dominatoarea care are cupă G la sutien și face milioane de dolari umilind bărbații. GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Mădălina Manole și Daniel Gheorghe [Sursa foto: Arhiva personală Daniel Gheorghe]

Mădălina Manole, mesaje emoționante de mulțumire

Prietenia dintre Daniel Gheorghe și Mădălina Manole a durat ani buni și ori de câte ori era ziua lor, cei doi obișnuiau să își ofere cadouri, iar artista avea un mod cu totul și cu totul inedit prin care să îi mulțumească.

Citește și: Cazul morții Mădălina Manolele ar putea fi redeschis! Mihaela Brooks, profiler FBI, răstoarnă întreaga anchetă: „Sunt dovezi că a fost ucisă”

Îndrăgita cântăreață avea și un mod cu totul și cu totul special prin care să îi mulțumească lui Daniel pentru cadourile pe care i le trimitea de ziua ei. Un mesaj emoționant, scris din suflet, avea întotdeauna să fie cel mai bun mod prin care își arăta recunoștința față de gestul său, dar și față de prietenia care îi lega.

"Am și foarte multe fotografii, îmi amintesc de toate zilele pe care le petreceam împreună, am și fotografii de ziua ei, în momentele în care îi ofeream cadou. Îmi scria mereu un mesaj, nu un autograf, îmi scria mult, îmi mulțumea pentru că sunt alături de ea.

Într-adevăr, 14 iulie nu este doar ziua tragediei, de ceva timp 14 iulie doar vine și pleacă și în loc să îi spunem Mădălinei La mulși ani, noi ne întrebăm De ce", ne-a mărturisit el.

Citeste si: „Eu nu milogesc niciun ban la nimeni. Nu pot să îmi mișc mâinile, nu pot să mă duc la muncă și am doi copii de crescut.” Dana Roba, jignită după ce a cerut bani pentru operații- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 iulie 2023. Ce mare sfânt este celebrat vineri- stirilekanald.ro

Citeste si: Ies la iveală detalii uluitoare! Prietenii Danei Roba, conștienți de problemele existente în căsnicia ei, dar make-up artista încerca să evite expunerea publică- radioimpuls.ro

Mesajele primite de prietenul Mădălinei Manole, drept mulțumire când îi oferea cadoul de ziua ei [Sursa foto: Arhiva personală Daniel Gheorghe]

Cum a visat-o prietenul Mădălinei Manole pe artistă

Daniel Gheorghe a visat-o în mod frecvent pe Mădălina Manole, în primii ani. Cel mai recent vis a avut loc în preajma zilei de 14 iulie 2023, atunci când artista i-a apărut într-un mod cu totul și cu totul diferit.

"Am visat-o acum două zile și mi-am dat seama că se apropie 14 iulie și că ea îmi arată totuși semne. Am visat că se întâmpla momentul despărțirii. Nu știu ce înseamnă acest vis, de vreo trei ori cred că am visat-o așa. Adică am visat momentul în care a murit, dar eu pun mai mult pe seama faptului că se apropie ziua de 14 iulie și îmi apare în vis", a mai precizat el, pentru WOWbiz.ro.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!

Mădălina Manole și Daniel Gheorghe [Sursa foto: Arhiva personală Daniel Gheorghe]