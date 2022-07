Cum arată mormântul Mădălinei Manole în prezent. Ce s-a petrecut la cripta artistei, la 12 ani de când a murit | EXCLUSIV

In articol:

În 2010, vestea că Mădălina Manole a murit cutremura întreaga Românie. În prezent, artista este înmormântată la Cimitirul Bolovani din Ploiești, iar recent a avut loc „parastasul” de 12 ani.

În data de 14 iulie, s-au împlinit 12 ani de la momentul în care artista a plecat dintre noi. Tot în data de 14 iulie, artista ar fi împlinit vârsta de 55 de ani. Jurnaliștii WOWbiz.ro au intrat în posesia unor fotografii inedite, realizate recent, la mormântul din Ploiești al cântăreței.

Cum arată mormântul Mădălinei Manole în prezent

Jurnaliștii WOWbiz.ro au obținut fotografii în exclusivitate, de la mormântul Mădălinei Manole, aflat la cimitirul Bolovani din Ploiești.

În urmă cu mai bine de 10 zile, s-au împlinit 12 ani de la moartea celebrei artiste, iar pe cripta din Prahova au fost surprinse mai multe buchete de flori.

Acestea se vede că au fost inițial puse în vază, însă din cauza trecerii timpului și a caniculei s-au ofilit, iar momentan se pare că nimeni nu a făcut curat acolo.

Mormântul Mădălinei Manole [Sursa foto: WOWbiz.ro]

Din fotografiile care au ajuns la WOWbiz.ro, se vede clar faptul că florile aduse au fost inițial albe, iar la mormântul Mădălinei Manole au fost duce și mai multe candele. Momentan, nu știm cine a vizitat cripta din Prahova și a adus florile pentru Mădălina Manole, însă este clar faptul că cineva i-a adus un omagiu în ziua în care ar fi împlinit 55 de ani.

Fratele Mădălinei Manole, mesaj sfâșietor în ziua în care s-au împlinit 12 ani de la deces

Marian Manole a postat, în data de 14 iulie, un mesaj sfâșietor cu privire la modul în care a aflat că sora lui a decedat. Fratele artistei se afla la Ploiești în acel moment și a dezvăluit că șeful său a fost cel care i-a dat vestea, acesta aflând, la rândul lui, de la televizor.

„ Parcă ieri a fost! A picat într-o zi de miercuri! La ora 6 dimineața ieșeam din casă! Plecam la muncă, lucram la Metro-Ploiesti în perioada aia! M-am suit în tramvaiul 102 din zona unde locuiam și am schimbat cu traseul 1 până la Metro! Eram liniștit, nerăbdător să treacă ziua și să ajung acasă, pentru că după amiază urma să plecăm cu toată familia la Otopeni, la ziua Ei! Aglomerație mare în mijloacele de transport! Am stat și m-am gândit toți anii ăștia cum puteam să aflu de moartea surorii mele de la oamenii din tramvai sau autobuz! Știrea deja era dată pe toate posturile de televiziune! Sau poate mă înșel, poate după ora 7! Ajung la muncă, mă schimb și îmi încep programul de lucru!

În jurul orei 8 sunt anunțat să mă prezint la conducerea magazinului! Sunt condus de un coleg, șef! Sunt așezat pe un scaun, în fața mea 3 șefi de magazin nu știau cum să-mi dea vestea! Unul dintre ei și-a făcut curaj și a spus tragedia! Nu cred că vreți să știți ce am simțit! „Marian, au spus la TV că sora ta a murit”! Atât îmi aduc aminte! Mi-au oferit o mașină să ajung acasă! Nici nu știu cum am ajuns în vestiar ca să mă schimb! Am ajuns acasă la mine! Soția era leșinată în sufragerie, iar Mihai, băiatul nostru plângea lângă ea, era speriat! Nu mai țin minte cum am reacționat!

A venit soacra mea și prieteni, au avut grijă de ei! Am ajuns acasă la părinți! Lume multă! Vecini, rude! Trei salvări în fața blocului! Mama era întinsă în pat, cu perfuzii, inconștientă, un medic se ruga cu icoana lângă ea! Aflaseră vestea de la TV! Tata, de fapt! Mama era în bucătărie, pregătea tortul, prăjiturile…! Tata a deschis televizorul, a dat pe știri și a aflat tragedia! Vă închipuiți ce șoc!? Am lasat-o pe mama cu rudele feminine, cu doctorii și asistentele, cu vecinii, iar noi, bărbații din familia mea am plecat la Otopeni! După ora 12”, este o parte din textul postat de Marian Manole pe contul său de Facebook.

