In articol:

Brigitte Sfăt este o adevărată vedetă în acest moment! Căsnicia avută cu Ilie Năstase a adus-o în lumina reflectoarelor, iar pentru afacerile pe care le deține, singură, cu mâinile ei, a muncit zi și noapte să le pună pe picioare. Se consideră o persoană implinită, însă viața ei nu a fost nicidecum roz...Dimpotrivă, a trecut prin momente cumplite pe care nu le-ar dori nimănui.

Citeste si: Scandalos! Ce i-a propus Lidia Buble lui Răzvan Simion pe vremea când acesta era căsătorit cu Diana? „A marcat decisiv. I-a trimis cheia de la...”

Citeste si: Lovitura dură dată de Bianca de la Puterea dragostei lui Livian! "Tata nu este de acord cu el"! Declarații exclusive, direct de la Istanbul

Citeste si: ȘOC TOTAL în ROMÂNIA! Un profesor de tehnologie de 66 de ani din Giurgiu plătea o minoră de clasa a VIII-a pentru relații intime și filmulețe deocheate. Bărbatul voia să îi vadă ”moțul”!

De altfel, într-un interviu acordat pentru WOWbiz.ro, la emisiunea ”Interviu WOW cu Diana Bianca”, frumoasa Brigitte avea să facă o serie de dezvăluiri despre primul ei soț, cel care a murit înainte ca ea să împlinească 26 de ani.

”Eu mi-am găsit soțul mort în pat la nouă dimineața, apropo de prima căsnicie. Aveam 25 de ani și 10 luni, eram cu fiul meu Robert, el avea doi ani. Totul s-a întâmplat chiar cu patru zile înainte de Crăciun. În urmă cu o seară, cumpărasem globuri și tot ce ne trebuia și venise la el în cameră împreună cu Roby, să îi spun că mergem să luăm bradul...L-am găsit inert, era cu ochii deschiși, se uita la tavan...de fapt, era mort! A făcut infarct”, a povestit Brigitte Sfăt la WOWbiz.ro despre Octavian Sfăt.

Brigitte Sfăt a vorbit despre moartea primul ei soț și stările pe care le-a avut ulterior

Ce s-a întâmplat însă după decesul lui Octavian Sfăt avea să o marcheze pe Brigitte, mai ales în relația cu Ilie Năstase, care era cu mulți ani mai mare decât ea.

”Acela a fost momentul marcant din viața mea, nu mai există unul mai dur ca acela. Eu până la vârsta aceea nu prea știam cum e să câștigi bani, eu pe el l-am cunoscut la 19 ani, am avut o relație de șapte ani cu el și am fost un pic ținută așa în palmă. Eram tânără, el avea discoteci, trăiam o altă lume. Greul a venit apoi. Sincer, vreau să spun că nu aș mai suferi, nu aș mai fi putut să sufăr vreodată, să găsesc un bărbat lângă mine, mort în pat. Asta a fost și pentru mine marile traume...Mă gândeam că, probabil Ilie va muri înaintea mea și mă gândeam cum ar fi. Și am avut o teamă tot timpul la chestia asta...”, a mai spus Brigitte Sfăt, cu sinceritate, pentru WOWbiz.ro

Brigitte Sfăt, declarație șoc despre Ilie Năstase!”Fără el nu aș fi fost niciodată aici, nu aș fi ceea ce sunt azi”

După ce Brigitte Sfăt a dat această declarație șoc despre Ilie Năstase și temerile din căsnicia avută cu el, bruneta a vorbit într-un ton mai optimist. ”Noi ne-am despărțit acum un an și jumătate, dar fără el nu aș fi fost niciodată aici, nu aș fi ceea ce sunt azi, și trebuie să spun lucrul acesta. L-am iubit și l-am respectat pe Ilie, dar ce s-a întâmplat în căsnicia noastră a dus la despărțire. Dacă regret poate ceva acum, este faptul că am plătit cu aceeași mondenă, am înșelat și eu. Nu ar fi trebuit să o fac. Acum, însă totul a trecut, el are o altă căsnicie, și sper și îi doresc să fie fericit”, a declarat Brigitte