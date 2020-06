Iancu Sterp și Emy Alupei, prima apariție televizată împreună

In articol:

Zvonurile că Iancu Sterp și Emy Alupei ar avea sentimente unul pentru celălalt au început încă din perioada în care cei doi erau în Republica Dominicană. Despărțirea fostului războinic de iubita lui, Denisa, a dat de înțeles că motivul principal ar fi Emy Alupei. Cei doi au venit pentru prima dată într-o emisiune televizată, la Teo Show, unde au vorbit sincer despre relația dintre ei doi. Iancu a dat cărțile pe față cu privire la despărțirea de Denisa.

„Lumea vorbește de noi tot felul de aberații, poveste de dragoste după Survivor. Nu m-am despărțit de Denisa ca să am o altă relație. O să ies în lume așa cum sunt. Eu știu cum sunt, familia mea știe cum sunt. Eu sunt împăcat cu mine”, a declarat Iancu Sterp.

„Nu mă pricep deloc la relații. Nu se mai întâmplă în viața mea, mă ocolește iubirea. Eu încerc să fiu din ce în ce mai bună pe zi ce trece. Eu cred foarte mult în destin. Trebuie să fii liniștit și să lași soarta, karma să-și facă treaba. Trebuie să lupți să fii cea mai bună variantă a ta”, a adăugat Emy Alupei.

Iancu Sterp a avut numai cuvinte de laudă la adresa prietenei lui: „Ea pare fata asta „bad girl”, dar înăuntrul ei e o fată bună, n-are nicio treabă cu imaginea pe care o are. D-aia ne-am și împrietenit foarte bine în competiție și aici”.

Întrebați de Bursucu, moderatorul emisiunii, dacă s-ar vedea vreodată în postura de prieteni cu beneficii, Emy a avut un răspuns categoric, în timp ce Iancu a stat puțin pe gânduri, după care a făcut o glumă.

Bursucu: Vi s-ar potrivi vreodată ideea de prieteni cu beneficii?

Emy: N-as putea să fac asta niciodată. Ori relație, ori mă lași în pace

Iancu: Nici eu nu aș putea, dar... păcat de ea

Emy Alupei vorbește pentru prima dată despre relația cu Iancu Sterp: „Dacă doarme la mine...”

Emy Alupei a primit foarte multe mesaje în care era acuzată de fanii cuplului Iancu-Denisa că ea ar fi motivul despărțirii. Ei bine, aceasta nu a mai suportat și a decis să spună cum stau lucrurile de fapt.

"Haideți să punem odată stop speculațiilor despre mine că sunt într-o relație, că am furat iubitul nu știu cui. Potoliți-vă, relaxați-vă! Dacă lucrez cu cineva profesional asta nu înseamnă că sunt cu el. Dacă un băiat joacă la mine în clip sau dacă cineva apare la mine în instastory asta nu înseamnă că sunt combinată cu el. Nu am nicio treabă cu nimeni, sunt singură.

Dacă cineva doarme la mine să știți că am camere pentru toată lumea, adică nu trebuie să doarmă cu mine în pat un om ca să stea la mine în casă. Eu am adus în casa mea foarte mulți prieteni, am adus și cupluri în casă la mine, am avut invitați care au rămas peste noapte și nu e ca și cum am o relație cu toată lumea care a venit la mine în casă", s spus Emy Alupei. (Citeste si: Mama lui Iancu Sterp spune adevărul despre relația băiatului ei cu Emy Alupei ”Este alegerea lui...”)