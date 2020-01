Gheorghe Dincă urmează să fie adus în fața judecătorilor pentru faptele sale oribile după ce, în urmă cu o săptămână, s-a decis trimiterea lui în instanță. Anchetatorii au și dat rechizitoriul în care monstrul din Caracal i-ar fi spus tot ce a făcut unui coleg de celulă, persoană aflată sub acoperire.

Dincă nu regretă faptele sale! Și-ar fi omorât victimele în chinuri

Din rechizitoriul oficial reiese clar profilul criminal al principalului suspect. Gheorghe Dincă nu pare că doar le-ar fi omorât pe Alexandra Măceșanu și pe Luiza Melencu, ci și acela că le-ar fi supus unor chinuri repetate pe cele adolescente în vârstă de 15 și respective 17 ani, unele greu de imaginat și de îndurat de familiile victimelor sale.

Ce facea Dincă în mometul în care o ardea pe Alexandra în butoi?” Era schimbată”

Despre Alexandra de pildă, Dincă a spus adevărul, de ce ar fi ucis-o cu sânge rece, culmea, nu pentru că fata sunase la 112, ci motivul ar fi fost cu totul altul, legat de atitudine "După ce am petrecut noaptea împreună, a doua zi mi-a cerut să merg în oraș să îi iau medicamente că zicea că o doare stomacul. Am legat-o așa cu o sfoară de picioare și de pat. Am plecat și am lăsat telefoanele pe masă, erau niște telefoane vechi, eu m-am gândit dacă nu am încărcat cartelele nu poate să sune. Când m-am întors acasă era deja echipată, îmbrăcată, aștepta să vină s-o ajute. Și căpătase un tupeu, vorbea foarte diferit, își schimbase atitudinea și tot”, a spus monstrul din Caracal, care avea să ardă, conform spuselor lui, cadavrul într-un butoi în care, de obicei, scăpa de tot felul de lucruri.

Foto Inquam/Bogdan Dănescu