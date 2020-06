In articol:

În anul 1995, Viorel Popa și-a omorât copilul sub privirile îngrozite ale vecinilor. Bărbatul i-a tãiat capul cu toporul propriului copil, iar apoi, i-a târât trupusorul la tãietorul de lemne , unde i-a retezat toate degetele de la mâini. „Pãrea posedat de diavol si nimeni nu l-a oprit, povestește o martoră”, corform vremeanoua.ro.

Fetita ucisã avea doar 10 ani si o chema Mirabela. Eugenia Vizitiu, femeia care a vãzut-o în acea zi pe fetitã, venind bucuroasã de la școalã, spune cã a încercat sã o opreascã. „Mi-a spus cã se duce la tatãl ei, sã îi arate ce note bune luase. O asemenea zi nu se uitã niciodatã”, povesteste martora, pentru sursa menționată.

Dupã ce si-a ucis propriul copil, Viorel Popa a fost internat la Psihiatrie, însă a fost eliberat

Pus în libertate de autorități, bărbatul a fost recent internat cu forta la Psihiatrie. Fãcea scandal si reactiile lui îi speriau pe sãtenii, care au cerut ajutorul autoritãtilor. Vecinii nu pot înțelege cum a fost eliberat un om bolnav psihic.

„Noi nu stim cum i-au dat drumul! Tine-l, domnule, acolo, dacã e stricat la cap. Dacã el a fost în stare sã taie capul cu toporul propriului copil si sã îl ducã pe tãietor, dumneavoastrã vã dati seama ce om e?”, spun sãtenii, pentru vremeanoua.ro.

O martoră a povestit cum s-a petrecut totul

Martora, Eugenia Vizitiu, 67 de ani, care a vãzut totul si care a încercat sã o opreascã pe Mirabela sã ajungã acasã, unde era cãlãul, a povestit abia acum ce s-a întâmplat în acea zi. Femeia spune că lipsa de reacție din acea zi blestemată a făcut ca fetița să fie ucisă de propriul tată.

„Am vãzut-o si am chemat-o sã îi dau ceva de mâncare. Ciorbã, parcã. Cât a mâncat, i-am spus cã tatãl ei taie gãini cu toporul si parcã e nebun. I-am spus sã nu se ducã, pânã îi trece, poate e beat. Ea a zis cã se duce, pentru cã vrea sã îi spunã notele. Degeaba am vrut sã o opresc, Mirabela a fugit spre casã. Îsi iubea tatãl si el era grijuliu cu familia, nu erau probleme la ei, decât sãrãcia, ca la toatã lumea. Când a intrat pe poartã, am vãzut-o cum s-a dus la usã. El s-a ascuns cu toporul dupã usã si i-a dat în cap. I-a despicat capul. I-a mai dat una. Fata era cãzutã, plinã de sânge. Am vãzut cum a luat-o si a târât-o pânã la tãietor, unde i-a retezat cu toporul toate degetele de la mâini. Abia atunci s-a sunat la Politie, unde s-a anuntat cã Viorel a omorât fata”, povesteste Eugenia Vizitiu.

Criminalul i-a făcut pomană copilei și spune că regretă fapta comisă.