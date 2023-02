„S-a obișnuit” Cu ce ochi vede Marian Corcheș plecările dese în străinătate ale lui Carmen de la Sălciua? Artista a dat cărțile pe față în mediul online

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Solista este prezentă de fiecare dată la petreceri pentru a cânta, iar evenimentele în afara țării au devenit de multă vreme o obișnuintă pentru artistă. Acum nu mai este femeie singură, ci trăiește o căsnicie ca în povești alături de Marian Corcheș.

În acest context, fanii s-au întrebat dacă nu cumva bărbatul este deranjat de plecările artistei în străinătate, fiind nevoită să stea pe drumuri săptămână de săptămână.

Carmen de la Sălciua se consideră o femeie foarte norocoasă pentru că are un soț care o susține și o ajută de fiecare dată. Chiar dacă artista are un program haotic, se pare că Marian Corcheș o însoțește aproape întotdeauna, indiferent de locul în care solista trebuie să ajungă, având în vedere că are un program, la rândul lui, care îi permite să călătorească la fiecare sfârșit de săptămână.

„Pe soțul tău îl afectează că pleci la cântări așa departe?”, a fost întrebarea pe care a primit-o artista.

„Soțul meu mă însoțește aproape peste tot, s-a obișnuit foarte repede cu programul meu haotic.”, a fost răspunsul pe care l-a oferit Carmen de la Sălciua.

Cu ce se ocupă soțul lui Carmen de la Sălciua, Marian Corcheș?

Curioși să afle cu ce se ocupă Marian Corcheș de poate avea un program atât de flexibil, fanii i-au cerut lui Carmen de la Sălciua să le ofere mai multe detalii despre ocupația soțului său, așa că artista și-a pus imediat

admiratorii la curent. Se pare că acesta deține o afacere care îi permite să călătorească destul de des, având în vedere că are oameni care să se ocupe în locul lui de responsabilitățile care trebuie duse la bun sfârșit.

„Soțul tău lucrează undeva sau are o afacere?”, a fost întrebată Carmen de la Sălciua.

„Are o afacere! Dar sunt oameni care se ocupă și el poate face multe din telefon... nu în toate cazurile trebuie să fie prezent fizic! Evenimentele mele sunt de obicei la sfârșitul săptămânii, așa că... se împacă foarte bine programul meu cu al lui!”, a răspuns artista.