CV Viorel Lis. Ce studii și ce experiență profesională are fostul primar al Capitalei

Oana și Viorel Lis

Viața personală, dar și cea politică l-au făcut pe Viorel Lis unul dintre cele mai recognoscibile personalități din România. El s-a născut în anul 1944, în Zărnești, județul Argeș. A devenit primarul interimar al Capitalei în anul 1997, la vârsta de 53 de ani, după ce Victor Ciorbea devenea prim-ministru al României, ca mai apoi să fie ales în funcție în anul 1998.

In articol:

Viorel Lis este fondatorul și fostul presedinte al Partidului Noua Generație. După ce a demisionat din PNTCD și-a fondat un partid propriu numit Partidul Noua Democrație. Urma să mai candideze la postul de primar general al Bucureștiului la alegerile locale din 2004.

Citeste si: De ce nu au copii Oana și Viorel Lis! Dezvăluiri dureroase ale soției fostului primar: ”S-a pus în genunchi să mă roage să fac un copilaș cu el”

Citeste si: Oana Lis a descoperit că are un frate secret: ”Mi se pare foarte emoționant”

Citeste si: COVID-19. Dezastru la granițele României! „Un nou Cernobîl” și carantină de noapte - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Viorel Lis a devenit cunoscut de pe vremea când era primar al Capitalei, dar apoi a intrat într-un colț de umbră. A revenit însă pe primele pagini ale ziarelor datorită relației pe care a început-o cu Oana, cea care i-a devenit ulterior soție.

Cei doi sunt unul dintre cele mai mediatizate cupluri. Anul acesta, Oana și Viorel Lis, între care există o diferență de vârstă de 35 de ani, au sărbătorit 22 de ani de căsnicie.

Oana și Viorel Lis, în ziua nunții

Viorel Lis se luptă cu Guvernul în instanță pentru o pensie specială

Cel mai recent scandal în care a fost implicat fostul edil al Capitalei, Viorel Lis, este procesul intentat de acesta împotriva statului român, în urmă cu doi ani. El se luptă în instanță cu Executivul pentru pensia specială pe care acesta crede că are dreptul s-o încaseze.

Recent, prima instanță a decis că cererea lui Viorel Lis este neîntemeiată. Fostul primar al Capitalei susține că pensia pe care o are este prea mică, în timp ce medicamentele de care are nevoie sunt foarte scumpe. Chiar el a recunoscut într-o emisiune de televiziune ce venituri are în fiecare lună.

„Nu vreau să-mi critice nimeni soţia. Ea se ocupă de mine şi de toate cheltuielile. Eu cheltuiesc foarte puţin. Ea e moartă fără bani. Analizele mele costă mult. Am 2.200 de pe urma funcţiei de primar general, 1.000 de le revoluţionari şi un apartament închiriat de unde iau 200 de euro pe lună. Ies cam 100-200 de lei de cheltuit pe zi. Nu vreau să vând hainele. Vreau să mi le duc la curăţat. Nu vând nici tablourile”, a declarat Viorel Lis în cadrul unui interviu.