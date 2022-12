"Dacă ți-e rușine cu numele Zmărăndescu, de ce îl mai porți?". Cătălin Zmărăndescu, tranșant când vine vorba de relația cu cei doi copii ai săi. Ce îi transmite fiului său

In articol:

Cătălin Zmărăndescu a vorbit în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" despre lucrurile care au dus la ruptura de cei doi copii ai săi din prima căsătorie, Mihai și Alexandra.

Cătălin Zmărăndescu, despre relația cu cei doi copii ai săi

Cătălin Zmărăndescu, despre relația cu copiii săi [Sursa foto: Captură KANAL D]

În cadrul emisiunii, Denise Rifai i-a adresat fostului luptător o întrebare directă și dificilă: "De ce v-ați renegat copiii?". Cătălin Zmărăndescu a explicat ce a dus la ruptura de cei doi copii ai săi și de ce nu se consideră vinovat că nu mai păstrează legătura de ani buni.

"Nu eu i-am renegat. Relația dintre mine și Mihai el a rupt-o, nu eu. Alexandra a fost crescută mai mult de mama ei, nu am niciun fel de pretenție, dra Mihai a fost cu mine la Londra. A fugit, s-a întors iar la Londra, iar a fugit de la mine...când lucrurile mergeau foarte bine. Mihai a fost la un pas să fie partener cu mine în clubul pe care îl am acum.

După ultima discuție cu el și-a luat viața în mâini, a mai făcut 4 sau 5 meciuri unde a mâncat bătaie, deși el venea după o serie de 10 meciuri câștigate alături de mine. Nu am să pot să înțeleg niciodată ce l-a determinat să rupă legătura cu mine. Faptul că după a început să arunce cu noroi în mine, vă las pe voi să spuneți în ce categorie se încadrează el.Singurele lui momente de glorie pe rețelele de socializare sunt când postează cu mine. Eu niciodată nu o să-i răspund. Dacă el poate să facă bani din chestia asta, să-i dea Dumnezeu sănătate să facă bani în continuare.", a mărturisit Cătălin Zmărăndescu în cadrul emisiunii de la Kanal D, "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Cătălin Zmărăndescu, mesaj pentru fiul său Mihai

Cătălin Zmărăndescu, invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Pe rețelele de socializare au existat reacții acide din partea fiului său în trecut, iar Cătălin Zmărăndescu spune că nu vrea să le ofere un răspuns. Însă, a ținut să-i adreseze unele întrebări fiului său, Mihai, prin intermediul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai".

"Un lucru va trebui să fie sigur: în viața asta roata se întoarce și îți dă exact ceea ce ai dat tu și el știe că greșește, știe că nu are dreptate, dar îl las să dea cu capul de pereți. A avut șanse să vină să se împace cu mine, nu, a preferat să arunce cu noroi. Eu am un singur lucru de spus și cu asta închei subiectul cu el: dacă ți-e rușine de numele Zmărăndescu, de ce nu ai renunțat la nume? Dacă ai spus că ți s-au închis ușile că te cheamă Zmărăndescu, de ce nu ai renunțat la nume, de ce îl folosești în continuare? De ce, tu Mihai Zmărăndescu arunci cu noroi în tatăl după câte a făcut pentru tine? Dacă lui îi e bine și face bani din treaba asta, să-i dea Dumnezeu sănătate să facă în continuare. Eu nu am să-i răspund niciodată. Doar atât pot să-i spun în momentul acesta: viața îți dă exact ceea ce îi dai, mai devreme sau mai târziu.", a spus Cătălin Zmărăndescu la "40 de întrebări cu Denise Rifai".