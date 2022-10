Mihai, fiul lui Cătălin Zmărăndescu, i-a dat replica tatălui său, după declarațiile dure pe care le-a auzit : „M-ai învățat cum să nu mă comport cu copilul meu”

In articol:

Declarațiile dure despre fiul său ale lui Cătălin Zmărăndescu în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță” au ajuns și la urechile tânărului, Mihai. A oferit imediat replica tatălui său, căruia i-a spus verde-n față ceea ce simte, de fapt, în legătură cu el, reproșându-i tot ceea ce are pe suflet.

Mai exact, Cătălin Zmărăndescu a declarat că el consideră că Mihai nu mai este fiul lui și că el a ales drumul de a nu mai avea o relație cu el. Tânărul s-a arătat foarte deranjat de atitudinea tatălui său, comentând declarațiile acestuia și aducând în fața internauților o cu totul altă fațetă a poveștii.

Mihai Zmărăndescu, replici dure la adresa tatălui său

După ce în mediul online au apărut declarațiile lui Cătălin Zmărăndescu despre fiul său, Mihai, acesta a simțit nevoia să aducă o serie de clarificări și să își prezinte punctul de vedere, din postura de fiu rănit emoțional de către tatăl său.

Mihai a declarat că sportivul nu a adus nicio contribuție în educația și dezvoltarea sa nici până la 18 ani, așa cum el a menționat.

De asemenea, a explicat și de ce continuă să poarte numele „Zmărăndescu”, judecându-i atitudinea pe care o are în prezent față de el, mai ales că, în scurt timp, urmează să devină bunic.

„Nu mi se pare etic să te cerți cu părintele tău pe internet, iar tu cu copilul tău, dar arunci cu noroi întruna în mine și mie asta nu-mi convine, ar trebui să-mi păstrezi o imagine curată. Eu n-am avut nevoie de tine niciodată din punct de vedere financiar, pentru că tu nu ai absolut niciun ban. În același timp, tu ai trăit foarte bine de pe urma meciurilor mele din Anglia, să ținem minte chestia asta, cu dovezi, avem dovezi.

Ideea este că am avut nevoie de tine din punct de vedere moral, am avut nevoie de tine în viața mea de zi cu zi, pentru că asta trebuie să facă un tată, nu cum ai zis tu «Până la 18 ani trebuie să-ți ofer o educație». O educație nu mi-ai oferit, m-ai învățat doar cum să profit de pe urma oamenilor și cum să trag pe ei întotdeauna. Haine nu mi-ai oferit, mi le-am luat singur sau mi le-a luat mama și ce ai mai spus tu pe acolo, mâncare... crede-mă că au fost zile în care mâncam orez cu ketchup. Ideea este că am avut nevoie de tine din punct de vedere moral. Când am luat BAC-ul cu notă mare ai fost lângă mine?

M-ai ajutat vreodată în procesul de a lua BAC-ul? Când am făcut 3 ani de facultate, ai fost lângă mine în tot procesul ăla? Când, ca bărbat, mi-am luat și eu permisul, si zici «Tată, urcă-te la volan, hai să te învăț să conduci», că doar nu mă duceam cu mama, mă urca mama la volan... În fine, astea sunt cele mai infime aspecte. O să am un copil, o să fie nepotul tău. Ai sunat și tu vreodată să zici «Cum merge sarcina? Mamă, ce bucuros sunt, o să am un nepot», să întrebi, e sânge din sângele tău. Să fii alături de mine, de nepotul tău, dar tu nu o să faci niciodată chestiile aste, pentru că tu ești un om care nu are principii, ești un om care calcă pe cadavre pentru bani și ești un om care este în stare să te vadă în groapă și să-ți mai dea un picior să te vadă mai jos.

În același timp, zici de ce port numele de Zmărăndescu. Păi, Cătălin, atâția ani l-ai murdărit, trebuie să fie cineva asumat, pentru că trecutul, prezentul și viitorul se leagă, iar eu n-o să fug niciodată de trecut. Și să nu mai uităm o chestie, mai ai o fată cu care nu mai vorbești de 6 ani, sora mea, Alexandra. 6 ani, ea are 20, de la 14-15 ani nu mai vorbești cu ea. Cum rămâne până la 18 ani, cum ai spus tu?”, a declarat Mihai Zmărăndescu pe TikTok.

„Eu pentru copilul meu o sa-mi dau sufletul, cat o sa trăiesc eu! Mulțumesc ca m-ai învățat cum sa NU ma comport cu copilul meu”, a scris Mihai în dreptul filmulețului postat.

Ce a declarat Cătălin Zmărăndescu despre fiul lui în cadrul emisiunii online „Fiță cu Adiță”?

Cătălin Zmărăndescu este convins de faptul că fiul său, Mihai, este cel care a făcut mulți pași greșiți în relația tată-fiu, motiv pentru care, în prezent, nu are de gând să-i mai ofere o nouă șansă.

„ Păi nu, în acest moment nu am un fiu mare, ci o fiică cea mai mare, Matilda Victoria, un fiu mic, îl cheamă Cătălin junior...Mihai... e ceva departe în momentul ăsta. Nu mă mai doare nimic. A fost un moment, e normal, știi cum este, când te tai, durează până se închide rana...La mine nici cicatrice nu a rămas, ți-o zic clar. Din punctul meu de vedere sun împăcat că am făcut tot ce mi-a stat mie în putință ca să le fie lor bine. Că mint, că spun lucruri care vor ei să se audă, e strict problema lor, eu n-am să intervin niciodată. În schimb, am să spun o chestie simplă, e foarte ușor să se vaiți că nu ai, e foarte ușor să pozezi în victimă. De ce încă îl cheamă Zmărăndescu, dacă nu-i place numele ăsta? Să răspundă el.

A făcut mult prea mult rău, a mințit mult prea mult, ca eu să mai îngădui și el știe lucrul ăsta. E mare, e deștept, treaba lui, face ce vrea. Eu sunt genul de om care vede lucrurile altfel. Noi, ca părinți, avem o singură datorie, ca până la 18 ani să le oferim copiilor educație, hrana, îmbrăcăminte.(...) oi v-ați întrebat vreodată ce pensie alimentară plăteam eu lună de lună? Foarte mult, nu două-trei milioane, de ordinul zecilor de milioane. Nu contează, asta mai puțin contează. La 18 ani, dacă tu nu-mi demonstrezi că vrei să faci ceva, că ești la o facultate, că înveți, că vrei să faci ceva, nu mai e treaba mea. Matilda, Vladimir, dacă văd că la 18 ani nu au nicio înclinație către nimic, eu sunt tâmpit la cap să-i țin mai departe pe cârca mea?! Da, am o datorie până devine major, după ce ai devenit major, du-te și muncește, că n-o să faci tu 70 de copii, și tatăl tău și mama ta o să vină să-și dea și să-i crească.”, a declarat Cătălin Zmărăndescu în cadrul emisiunii online „Fiță cu Adiță”.