Dan Barna, depistat pozitiv cu coronavirus. Care este starea de sănătate a liderului USR

Dan Barna [Sursa foto: Facebook]

In articol:

Liderul USR, Dan Barna, a fost diagnosticat cu coronavirus. Acesta a transmis un mesaj, prin care explică faptul că a făcut un test COVID-19, preventiv, pentru că urma să participe la un eveniment zilele următoare.

”Am aflat în această după amiază că am contactat Covid-19. Rezultatul a venit în urma unui test pe care l-am făcut preventiv înaintea unui eveniment la care urma să particip zilele următoare.

Starea mea generală e bună și voi petrece următoarele zile în autoizolare. Voi continua să fiu prezent oriunde va fi nevoie de mine în măsura în care pot face acest lucru online.

Citeste si: Cadouri de Moș Nicolae de la ANAF. Mașini la prețuri derizorii. Aici ai lista - evz.ro

Citeste si: Cine este amantul Ralucăi Pastramă. Cei doi ar fi petrecut de curând o vacanță la munte - bzi.ro

Aveți grijă de voi și ai voștri și respectați cu strictețe regulie de protecție. Trecem și peste asta”, a scris Dan Barna.

Citeste si: Victor Ciutacu s-a infectat cu Covid-19. Jurnalistul transmite un mesaj controversat:„Dacă mă prăbuşesc, încerc să-mi scriu în avans...”

Citeste si: Mama Deliei a ajuns de urgență pe masa de operație. Ce probleme de sănătate are Gina Matache: „Nu se mai putea amâna”

Dan Barna[Sursa foto: Facebook]

Fostul parlamentar Aurelia Cristea, infectată cu coronavirus

Aurelia Cristea, fostul parlamentar, care a inițiat Legea anti-fumat, a anunțat că a fost depistată pozitiv cu coronavirus.

„Inițial am vrut să scriu că sunt într-o relație , dar aici pe Facebook relațiile sunt setate cu inimioare ( poate nu m-am priceput eu) Relația mea nu e însă una de iubire ci una de lupta cu COVID-19. A 6-a zi. Nu este o formă gravă, dar nici plăcută nu a fost până acum. Am respectat toate măsurile, am purtat masca, am evitat deplasări în oraș și întâlniri, am lucrat de acasă. Nu știu cum ne-am ales cu virusul, medicii spun că e transmitere comunitară, sunt mulți asimptomatici. M-am testat imediat ce am avut simptome și m-am autoizolat. Ne îngrijim acasă, trei membri ai familiei. Așteptăm rezultatul pentru al patrulea. Unul singur e negativ până acum”, a scris pe Facebook Aurelia Cristea.