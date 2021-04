Dan Barna, replici dure la adresa parlamentarilor AUR: ”Dormiţi bine noaptea după ce le-aţi zis medicilor că sunt criminali?”. Ce i-a răspuns George Simion

In articol:

Dan Barna și liderul AUR, George Simion, și-au aruncat replici în contradictoriu, miercuri, în Camera Deputaților, aoclo unde s-a adoptat o declaraţie privind unele manifestări cu caracter antisemit din România şi tentativele de reabilitare a criminalilor de război.

Citeste si: Adolescentul, snopit în bătaie de jandarmi la Brăila, a făcut mărturisiri cutremurătoare: ”M-au dat cu capul de mașină, am rămas inconștient”

Replicile acide dintre Barna și George Simion au fost pe tema protestelor anti-restricții, care au avut loc în ultimele zile în marile orașe din țară. De asemenea, și liderul PSD Marcel Ciolacu a vorbit despre proteste: „Este o realitate faptul că astăzi în România se vorbeşte mult mai mult şi mai deschis despre antisemitism. Am făcut eforturi remarcabile împreună, avem legislaţie, avem instituţii şi am făcut paşi importanţi la nivel educaţional pentru a combate acest flagel. Cu toate acestea, vedem că pericolul exacerbării atitudinilor antisemite şi extremiste nu a fost niciodată învins definitiv. În faţa sa, tăcerea, complacerea şi amorţeala morală nu ne mai fac bine. Marea noastră actriţă Maia Morgenstern a avut curajul să denunţe furia distructivă şi comportamentul antisemit şi mă bucur că Parlamentul a decis să i se alăture în această declaraţie pe care o adoptăm astăzi de combatere a urii, xenofobiei şi antisemitismului. Este un demers legitim dacă vrem să dăm dovadă de responsabilitate”.

Alexandru Muraru, deputat PNl, a spus că că „ideologii otrăvitoare, demoni din trecut şi-au făcut loc în oraşele şi în satele României, pe reţelele de socializare, în spaţiul public şi politic, cu o forţă fără precedent”. „Nimeni nu şi-ar fi închipuit că, după 30 de ani de la evenimentele din 1989, după mai puţin de două decenii de apartenenţă la cele mai mari structuri politico-militare din istorie, vom fi nevoiţi să dezavuăm, să oprim ceea ce ce se petrece de câteva luni şi anume amplificarea şi escaladarea tendinţelor xenofobe, antisemite, extremiste, rasiste”, a mai spus liberalul.

Citeste si: Scene halucinante! Un tânăr protestatar, înjosit de un polițist furios: ”Bă, tu nu auzi? Nu mai vorbi! Acum te încalec”

Dan Barna a explicat faptul că din intoleranţa şi indiferenţa „se nasc monştrii”. „ Mă întreb, şi nu sunt singurul, de ce e nevoie să spunem iar că antisemitismul n-are ce căuta în această ţară. De ce xenofobia e încă un subiect actual? De ce intoleranţa continuă să fie temă de discuţie? Oare n-am învăţat nimic din trecutul nostru? N-am învăţat că dispreţul naşte dispreţ şi ura naşte ură? N-au fost de ajuns anii '30, atunci când, tot pe fondul unei crize majore, câţiva înfierbântaţi au încercat şi la noi sub himera 'soarelui sfânt de pe cer' să pună cruce democraţiei, declanşând astfel o serie de evenimente care ne fac şi azi să ne cutremurăm? Am câteva răspunsuri. Şi primul dintre ele are legătură cu ceea ce facem astăzi. Am ajuns aici pentru că adesea considerăm antisemitismul şi rasismul, în general, probleme secundare, marginale. Pentru că facem parte din majoritate şi ne considerăm protejaţi. Şi asta e o greşeală. Atunci când suntem indiferenţi, tolerăm intoleranţa. Şi aşa se nasc monştrii şi în anii '30 şi astăzi- din indiferenţă, din iresponsabilitate şi din oportunism”, a spus Dan Barna, în cadrul dezbaterilor din plen.

Citeste si: Laurette, reacţie fabuloasă după ce Marian Tătic i-a făcut public „tariful”- bzi.ro

Dan Barna[Sursa foto: Facebook]

Dan Barna și George Simion, replici acide

Vicepremierul Dan Barna i-a parlamentarii AUR dacă dorm bine noaptea, după ce i-au făcut pe medici „criminali”. „Şi pentru că am ajuns aici, aş vrea să îi întreb un lucru pe colegii de la AUR: dormiţi bine noaptea după ce le-aţi zis medicilor că sunt criminali? Sunteţi mulţumiţi că oamenii care vă salvează prietenii şi rudele de la moarte trebuie să facă faţă şi potopului de injurii şi blesteme pe care l-aţi încurajat şi lansat împotriva lor? Vă simţiţi împliniţi? Simţiţi că aţi realizat ceva în aceste luni de mandat?

Asta vreţi să faceţi şi în următorii patru ani? Liste cu duşmanii din minţile voastre înfierbântate? Ce ţinte mai aveţi? Cine urmează? Poate ne spuneţi acum, să ne pregătim şi noi. Dacă asta vreţi să faceţi, poate a venit vremea să vi se spună că, deşi aţi fost aleşi democratic, n-aţi înţeles nimic nici din democraţie, nici din libertate şi nici din privilegiul de a reprezenta oamenii acestei ţări. Poate a venit vremea ca în jurul dumneavoastră să fie pus un cordon sanitar, ştiu că vă place cuvântul ăsta”, a spus Dan Barna.

Barna i-a mai întrebat pe parlamentarii AUR când și-au pierdut sufletul: „Poate a venit vremea să vă spună cineva că extremismul nu va fi tolerat. Intoleranţa, doamnelor şi domnilor de la AUR, nu va fi tolerată. Pot accepta că sunt oameni care îşi mai pierd temporar cumpătul. Nu e uşor să faci faţă unei crize şi mulţi români suferă în aceste zile, dar, domnilor şi doamnelor colegi de la AUR, când v-aţi pierdut şi sufletul? Ce demon vă stăpâneşte de aţi ajuns să vedeţi criminali în salvatori, dictatura în mască şi conspiraţie în vaccin? Cum aţi ajuns aici? Şi cum puteţi fi salvaţi? Dacă aveţi nevoie de ajutor, spuneţi. Îl veţi primi. Sunteţi la o răscruce. Nu o luaţi pe un drum de care copiilor şi nepoţilor dumneavoastră să le fie, în câţiva ani, ruşine. Pentru că, dragi colegi, prima condiţie a civilizaţiei e să vezi un om în cel de lângă tine. Se numeste toleranţă. Voi n-aţi reuşit încă. Şi prima condiţie pentru a primi respect este să oferi respect”.

George Simion, liderul deputaţilor AUR, i-a spus vicepremierului Dan Barna că greşește faţă de români şi de evrei pentru că politizează această temă.

„ Domnule Barna, greşiţi profund faţă de români, faţă de confraţii noştri evrei, greşiţi faţă de memoria Holocaustului, pentru că politizaţi această temă. Comiteţi o mare greşeală. Cu toţii trebuie să ne luptăm împotriva antisemitismului, cum ar fi să fi început eu discursul de acum spunându-vă că colegii mei se luptă cu ministrul de Interne să pedepsească nişte jandarmi care au fost violenţi, după cum au existat instigatori dezechilibraţi care au fost violenţi, că din spaţiul public trebuie să eliminăm toate aceste derapaje, pe care şi dumneavoastră le-aţi susţinut.

Dar, nu despre asta discutăm. Considerăm comunitatea evreiască din România parte integrantă a societăţii româneşti. Suntem consternaţi de faptul că tema antisemitismului este folosită politic fără raţionament, inclusiv de un înalt demnitar şi un înalt reprezentat din statul român, inclusiv de preşedintele Iohannis şi este inclusă în protestele din ultimele zile. Noi am cerut organelor abilitate să se sesizeze, pentru că a fost pomenit numele nostru acolo. Acest incident marginal şi nefericit a fost generat de cineva care se dădea membrul nostru. S-au promovat speculaţii bazate pe false certitudini într-un demers oficial ”, a declarat, miercuri, George Simion.