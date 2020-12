Dan Bittman nu a cerut-o de nevastă pe Mihaela Rădulescu pentru că ”s-ar fi putut să nu fie numai a mea” Dezvăluiri uluitoare despre povestea lor de iubire VIDEO

In articol:

Dan Bittman a vorbit de câteva ori în interviurile sale despre Mihaela Rădulescu, dar fără să dea prea multe amănunte despre povestea lor.

”Mihaela rupea inimi la vremea respectivă, nu era atât de tunată ca acum. Era mult mai naturală, mie asta mi-a și plăcut extrem de mult la ea, iar la vremea aia era o atletă. Ea făcuse multă gimnastică și arăta cu totul altfel, creață, roșcată, îți sărea imediat în ochi. Foarte frumoasă, și atunci, și acum”, declara Dan Bittman pentru o revistă pentru bărbați.

Mihaela Rădulescu, in urmă cu circa 30 de ani

Și dacă a fost o iubire atât de mare, Dan Bittman s-a gândit și la un mariaj cu Mihaela Rădulescu. ”Ați cerut-o de soție pe Mihaela Rădulescu?”, este întrebarea pe care Denise Rifai i-a pus-o lui Dan Bittman.

Citeste si: Un nou virus fatal pentru omenire?! Avertisment crunt de la cercetători - evz.ro

Citeste si: Record de decese în Germania în prima zi de lockdown. Angela Merkel insistă asupra respectării regulilor - bzi.ro

Citeste si: Cine este iubita lui Dan Bittman, după ce artistul s-ar fi despărțit de Monica Odagiu

”Nu. Niciodată. Deși am vorbit de foarte multe ori. Era un loc unde mergeam noi cu plăcere, iar ea îmi spunea că o să-mi facă micul dejun... Nu știu de ce nu am putut niciodată s-o cer în căsătorie pe Mihaela Rădulescu. Mi se părea că e foarte frumoasă, dar și foarte alunecoasă. Mi-era frică să fiu cu o așa frumusețe, pentru că s-ar fi putut să nu fie numai a mea. Și atunci m-am gândit de ce? De ce eu? De ce să cadă năpasta pe mine? Mai bine să rămânem prieteni”, a spus Dan Bittman.

Dan Bittman, tanar și cu plete

Dan Bittman, despre Mihaela Rădulescu ”M-a sunat de fiecare dată când s-a căsătorit”

Dan Bittman spune că povestea lui de iubire cu Mihaela Rădulescu s-a transformat într-o frumoasă prietenie, iar vedeta care locuiește la Monaco, în decursul anilor, l-a sunat să-i povestească despre relațiile ei amoroase.

Citeste si: Mihaela Rădulescu goală. Diva de la Monaco s-a dezbrăcat fără rușine și a vorbit fără perdea despre partidele de sex

”Am rămas prieteni foarte buni. M-a sunat de fiecare dată când s-a căsătorit, cu toți dintre soții ei. Singura dată când nu m-a sunat a fost când a fost cu Dani Oțil. Acum, când s-a cuplat cu Felix (n.red. Felix Baumgartner) m-a sunat, eram undeva la Suceava și mi-a spus ”M-am îndrăgostit, uite e Berbec ca tine, ce să fac?” Ei, ce să faci...Și atunci am inventat chestia asta...Băi, Miha, ăsta cu stratosfera lui și eu, care te-am dus ”Dincolo de nori”, sunt mai prejos? Glumim. Am rămas într-o relație foarte bună și îmi pare bine”, a povestit Dan Bittman despre relația cu Mihaela Rădulescu, în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.