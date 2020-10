Dan Bittman [Sursa foto: Facebook]

Solistul de la Holograf s-a enervat și a spus ce părere are despre măsurile impuse în contextul pandemiei de Covid-19 în România. Artistul este revoltat și nu crede în cifrele pe care le dau autoritățile în fiecare zi. Cântărețul susține că virusul există și nu contestă situația gravă din alte țări, însă nu este de acord cu felul în care autoritățile au abordat pandemia, potrivit gandul.ro. Dan Bittman este convins că informațiile pe care le transmite zilnic Grupul de Comunicare Strategică nu reflectă realitatea, mai ales atunci când vine vorba de numărul deceselor.

”Eu nu contest că sunt cazuri dramatice. Atâta vreme cât nu am voie să fac autopsie pentru a stabili de ce a murit o persoană, nu pot să spun că au murit 5.000 de oameni de Covid-19 în România. Nu ai voie să spui, ca medic, că un om a murit de o boală, dacă nu îi faci autopsie. Sunt alături de familiile îndurerate. Mie mi-au murit ambii părinți, dar nu pot să înghit informație fără discernământ.”, a declarat Dan Bittman.

Dan Bittman[Sursa foto: Facebook]

„Numărul e scos din burtă”

”Da. Numărul e scos din burtă. Testări se fac, dar sunt adunate și acelea. În primul rând e miza să există starea asta în care se pot achiziționa tot felul de drăcii fără licitație, și poliția e mulțumită că e lumea liniștită. Unii stau acasă, primesc o parte din salariu. Le doresc însă românilor să gândească cu mintea lor. Sună-mă în 5 decembrie să îmi spui câte cazuri sunt… Nu ți se pare că e o manipulare? Sunt patru-cinci-zece oameni cu afaceri de miliarde, care știu exact ce vor. Uitați-vă pe o televiziune concurentă, afirmațiile unui fost deputat, un hoț care vorbește acum despre hoț. Este simplu să spui de sus: Băieți, de mâine avem 4.000 de cazuri. Unde sunt 10.000-20.000 oameni testați? Sunt 140.000 și 150.000 de infectări și 120.000 de oameni care s-au vindecat, dar nu se spune nicăieri. Varianta mea de a gândi este una singură. Îmi iau informațiile din statistică, sunt inginer, sunt lucruri care se bat cap în cap. Realitatea de pe stradă contrazice statistica. Aș fi făcut spitale, aș fi făcut lucruri coerente. Așa o dezumanizare nu am văzut de când sunt. Nu am văzut copii de clasa a I-a speriați de măștile alea, de plexiglas.”, a mai declarat artistul.

„Să mor și eu de Covid, să dea Dumnezeu”

"E ca la alba neagra. Dar nu am încercat lockdown-ul? Și ăsta e lockdown. E o tâmpenie. Nu am ceva cu Horeca, dar nu asta e problema…Ăia dezinfectează, ai mască. E vorba și de sălile de spectacol, dacă atât de tare ne protejează masca, de ce nu îi lași să vină cu mască la concerte. Stau oamenii în metrou…Trebuiau să fie zeci de mii de morți. Trebuiau să fie căzuți pe stradă oamenii ăia. Dacă e așa un virus letal, dacă e pandemie. La noi nu e cazul. Trebuiau să fie 80 milioane de „duși”, sunt un milion. Am gura spurcată și îmi permit să spun orice. Să mor și eu de Covid, să dea Dumnezeu. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții degradante. Nu se poate așa ceva, este prea mult. Trebuiau făcute zece spitale adevărate, pline de echipamente. Dacă toți dați banii. Oameni care stau să vireze bani din stânga în dreapta. Deja au început să transpară lucrurile astea. Sunt noi structuri care conduc, din care fac parte și români. Vreau să ne putem îmbrățișa, nu prostia asta cu cotul”, a conchis Dan Bittman la Gândul Live.

Sursa: gandul.ro