Dan Bursuc, primele detalii despre discuția aprinsă pe care a avut-o cu Florin Salam în mediul online: "Eu regret maxim. Lumea nu mă cunoaște pe mine așa"

Dan Bursuc și Florin Salam, greii manelelor, au avut o discuție aprinsă în mediul online, în urmă cu câteva săptămâni.

Lele ar fi fost unul dintre motivele dialogului pe care cei doi le-au purtat în mediul online.

Invitat la "În Oglindă", Dan Bursuc a fost întrebat și dacă regrete cele întâmplate între el și Florin Salam așa că a avut ocazia să ofere, în premieră, primele declarații referitoare la momentul tensionat pe care cei doi l-au avut pe celebra platformă. Celebrul compozitor a lucrat ani buni alături de Florin Salam, însă drumurile lor s-au separat în 2012, așa cum a povestit chiar el.

Dan Bursuc, primele detalii despre disputa cu Florin Salam de pe Tik-Tok

Dan Bursuc regretă cele întâmplate și mărturisește că îi pare rău că oamenii au avut ocazia să-l vadă în această situație. Celebrul compozitor traversa o perioadă extrem de grea la acel moment, fiind marcat de niște zile tensionate și un deces în familie.

După cum a precizat chiar el, disputa cu Florin Salam a fost un moment în care și-a pierdut cumpătul. Mai mult decât atât, acesta spune că înainte de discuția cu Florin Salam, Lele nu se prezentase la mai multe evenimente, iar de aici a și pornit totul.

"Eu regret maxim, dar doar dintr-un singur motiv: lumea nu mă cunoaște pe mine așa. Eu am avut un moment în care mi-am pierdut cumpătul, răbdarea și eram și în ziua în care murise soacra mea.

Eram foarte deprimat, eram foarte nervos. În ziua în care eu am avut acel discurs cu el pe Tik-Tok, eram foarte supărat. Murise mama soției mele. Tot în acea perioadă, că de aia spun că regret, nu trebuia să ajung să mă cobor la nivelul acelor oameni care decid și consideră că le aduce un plus de imagine lucrul acesta.

Am fost necontrolat și regret, dar eram foarte încărcat, foarte supărat și în acea perioadă, în acele două săptămâni, Lele nu s-a prezentat la foarte multe treburi", a mărturisit Dan Bursuc, la Kanal D2.

Dan Bursuc, noi detalii despre situația cu Lele

Dan Bursuc a reamintit faptul că întreaga discuție cu Florin Salam ar fi pornit de la Lele, despre care el susține că ar fi trebuit să-și onoreze evenimentele la care nu ar mai fi ajuns.

"O spun cum am spus-o și atunci, sunt forțat și acum să vorbesc. Din cauza unor întâlniri pe care le-a avut cu Florin Salam și de aici trageți dumneavoastră concluzia că nu pot să îmi mai permit să repet lucruri de genul acesta.

I-am spus atunci că nu îmi place cum vorbește pentru că atâtea luni de zile, a avut numai întâlniri cu copilul acesta. Eu pe copilul acesta îl cresc de mic, l-am dus la școli, la licee am cheltuit valize de bani să ajungă cineva, să ajungă cunoscut.

În măsura în care eu te iau la evenimente și eu, Dan Bursuc, am niște responsabilități de tine Lele și tu nu vi... și îți telefoanele închise", a precizat Dan Bursuc.

Dan Bursuc regretă discuția cu Florin Salam din mediul online

Dan Bursuc a mărturisit că regretă ceea ce s-a întâmplat în mediul online. Acesta a amintit și de momentul din 2012, atunci când colaborarea sa cu Florin Salam s-a încheiat, iar celebrul compozitor și regele au luat-o pe drumuri separate.

"Am avut o reacție, în care Florin Salam a făcut o intervenție pe care nu trebuia să o facă. (...) Cum el de la vârsta de 13 ani a fost numai lângă mine și l-am învățat numai de bine și băiatul acesta până în 2012 a fost unde a trebuit, eu când am văzut că nu mai am cu cine să lucrez m-am retras și i-am spus: Florine, noi de acum avem drumuri diferite.

Eu nu mă pot amesteca cu oameni care nu sunt de competența mea și de maniera de gândire a mea. Mi-ai pus o întrebare mai devreme, dacă unii consideră că au învățat strada și consideră că nu mai au nevoie de cutărescu, mă descurc eu.

Aici s-au împiedicat ei toți. Ca dovadă, viitorul lor nu a mai stat în mâna unui om care știe foarte bine să controleze această industrie.(...) Îmi pare rău de Salam pentru că nu trebuia să mă cobor la nivelul la care o lume întreagă să vadă circăreala asta la care eu i-am pus o întrebare.

I-am spus că am o rugăminte să vină mâine să vorbească cu mine. Mi-a zis atunci că el ia 5.000 pe oră. De aici a vorbit el multe multe și eu am închis telefonul", a mai adăugat Dan Bursuc.

