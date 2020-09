Dan Cruceru este un familist convins

In articol:

Reporter: Dan, ce te face pe tine fericit?

Dan Cruceru: Știu că e un clișeu, dar clar, pentru mine, fericirea e atunci când am copiii și soția alături. Indiferent ce trăznăi fac cei mici, important este că le facem împreună. Este și epuizant, dar ne-am asumat asta. Adică, uneori, mai vrem să fugim doar noi adulții, să ne relaxăm și să ne încărcăm bateriile. Realizăm, însă, atunci că fără cei doi “năpârstoci” suntem incompleți. Așa că ne întoarcem repede acasă.

Reporter: Cum ai primit propunerea de a prezenta Survivor România la Kanal D?

Dan Cruceru: Cum am primit această propunere? Am râs. Și am fost foarte sceptic. Ai văzut că am foarte multă treabă, am povestit mai devreme. Totuși, era o mare șansă, un vis frumos la care aproape că renunțasem, cel de a mai lucra în tv. Așa că, după toate analizele cu familia, am înțeles că nu puteam rata acest val. Și am spus DA din tot sufletul. Cred că s-a și văzut în primul sezon, cum am dat totul pe teren. Așa ca fotbaliștii care își doresc enorm victoria. Am prezentat bolnav, cu febră, am rămas fără voce, am slăbit vreo 7 kg, dar am dat totul. Survivor e un proiect fabulos și trebuia să mă ridic la înălțimea lui. Sper că oamenii din fața televizoarelor au apreciat asta la mine și că le-am fost pe plac.

Dan Cruceru a devenit celebru cu "Taticool"

Reporter: Te vom vedea și în următorul sezon?

Dan Cruceru: Vorba ardeleanului: “Amu’, unde-i graba?”. Răbdare, răbdare, răbdare.

Reporter: Cum au fost cele 4 luni pentru tine în Republica Dominicană? În afară faptului că ți-a lipsit familia, de ce altceva ai dus lipsă?

Dan Cruceru: În afara familiei, sincer nu prea mi-a lipsit nimic. Poate mâncarea românească. În rest, am avut absolut tot ce îmi trebuia. Plus că eram foarte concentrat pe muncă. Repet: pentru mine, Survivor a fost cel mai frumos proiect în tv din cariera mea și mi-am dorit mult să fiu pe măsura așteptărilor. Așa că nu am stat prea mult să mă gândesc ce-mi lipsește, ci eram atent la activitatea profesională.

Dan Cruceru: "Nu consider că am făcut compromisuri în carieră"

Dan Cruceru: Faptul că ai stat atâta timp departe de familia ta a fost cel mai mare compromis de până acum din cariera ta de om de televiziune?

Reporter: Eu nu-l numesc compromis. A fost o necesitate. Nu avem cum să fac Survivor în România, așa că am decis cu toții că ne asumăm despărțirea aceasta. Nimeni nu se aștepta să fie o despărțire de patru luni, pentru că família trebuia să vină și ea în Dominicană, pentru 30 de zile, dar, din păcate, pandemia ne-a stricat planurile.

În rest, ca să-ți răspund la întrebare, nu consider că am făcut compromisuri, în general, în cariera mea în tv. Am prezentat doar emisiuni de care sunt mândru, am făcut interviuri cu oameni superbi, am făcut ce mi-a plăcut. Și, atunci când iubești ce faci, nu e nevoie să faci compromisuri.

Dan Cruceru își adoră soția și copiii

Citeste si: Marius de la Puterea Dragostei este devastat! „Are tumoră pe creier...” - evz.ro

Reporter: Îți mai amintești primul tău job și ce ai făcut cu primii bani câștigați?

Dan Cruceru: Cred că eram în timpul primei facultăți. Mă înscrisem la tot felul de agenții de recrutare. Împărțeam pliante, participam la expoziții în calitate de promotor, făceam munca de jos, pe care nu o dorea nimeni. Și, tot în acea perioadă, am prins câteva episoade de aplaudat la Teo. Da, da. La Teo. Stăteam în public și aplaudam la semnal. Nu erau bani mulți, dar orice leu în plus e bun pentru un student.

Dan Cruceru despre Covid-19: "Îi prefer pe cei care se tem, decât pe inconștienții care nu se protejează deloc "

Reporter: Ai simțit pe pielea ta ce înseamnă cu adevărat să ai Coronavirus! Ai avut prietenii aproape în acele momente? Te-ai simțit cumva abandonat și privit apoi ca un om periculos pentru ceilalți, marginalizat?

Dan Cruceru: Eu sunt un om pozitiv. Nu pozitiv de Covid, ci pozitiv din fire. Eu cred că orice obstacol poate fi depășit, trebuie doar să muncești să găsești soluția. Sunt expansiv, comunicativ, râd mult, nu pun la suflet, iert repede, dau credit oamenilor foarte ușor și tot așa. Așa că și problemele create de Covid le-am tratat la fel, cu zâmbetul pe buze. Au fost cunoștințe care, deși eram vindecat, au avut o reținere față de mine, dar nu îi pot judeca. E normal să reacționeze așa, e o teamă în sufletul oricui intră în contact cu un bolnav de Covid. Este o situație nouă, în care nu știi cum să te comporți. Îi prefer pe cei care se tem, decât pe inconștienții care nu se protejează deloc.

Reporter: Ce îi sfătuiești pe cei care nu cred încă în acest virus?

Dan Cruceru: Să se protejeze cât mai mult. Să rămână vigilenți ca și până acum.

Reporter: Care e cea mai mare teamă a ta?

Dan Cruceru: Cele mai mari temeri sunt legate, ca la orice părinte, de sănătatea copiilor. Îi vreau sănătoși, cu vieți lungi și frumoase. Apoi, am și eu, ca orice om, fobii. Sunt destul de conservator din fire, așa că nu mă veți vedea primul la coadă la sărit cu coarda. Dar, am sărit cu parașuta, pentru că soața mi-a oferit cadoul acesta și nu am vrut să ratez ocazia. Deci nu caut pericolul cu lumânarea, dar, dacă apare, mă confrunt cu el.

Reporter: Tu și soția ta, Cristina, sunteți un cuplu frumos și unit, aveți și doi copii care vă împlinesc! Ce îți place încă cel mai mult la ea, după atâta timp?

Dan Cruceru: A devenit prietenul meu cel mai bun. Nu există decizie pe care să o iau fără să mă consult cu ea, îmi plac ideile ei, ne completăm și lucrăm foarte bine împreună și pe lucruri foarte serioase.

Prezentatorul tv Dan Cruceru este nedespărțit de copiii săi

Reporter: Îi faci des declarații de dragoste?

Dan Cruceru: Îi fac declarații de dragoste, de la celebrele cuvinte, la suprize sau la mângâieri neașteptate. Ne iubim încă, deși au trecut 13 ani de relație. Mai puține declarații ca la început, pentru că, între timp, au apărut doi copii care cer și ei dovezi de iubire. Dar cumva reușim să ne strângem cu toții și ne pupăm mult.

Reporter: Dacă ar fi să îi lansezi Cristinei o provocare, care ar fi aceea?

Dan Cruceru: Să stea o lună fără telefon mobil. De fapt, provocarea asta mi-aș lansa-o și mie. Mi se pare imposibil să mai trăim fără acest gadget, dar ar fi un exercițiu foarte fain, în condițiile în care suntem conștienți că ne răpește foarte mult timp.

Cristina Ancuța Pocora, soția lui Dan Cruceru, este un cunoscut politician român

Reporter: Ce nu ai face niciodată din treaba unei femei?

Dan Cruceru: Eu și Cristina suntem niște parteneri care se împart foarte bine în toate treburile. La acest capitol, nu consider că există treburi doar pentru femei și treburi doar pentru bărbați. Am făcut curățenie, am spălat toalete, am dat cu mopul, gătesc, bag rufe la spălat. Poate doar la schimbatul scutecelor, mă feresc. Dar asta pentru că nu-mi place, nu pentru că nu știu să o fac.

Citeste si: Dan Cruceru a spus tot după Survivor România! Cine i-a zis prima dată ”Domnul Dan” și cum a reacționat atunci! ”Nu mi-a plăcut, mi-am zis...ce bătrân mă face”

Reporter: Afacerea ta din zona de parenting dar și magazinul cu produse pentru copii, care îți ocupă tot timpul, îți merg foarte bine pe timp de criză. Ce poți să îți dorești mai mult? Unde țintești? Care este scopul tău?

Dan Cruceru: Magazinul a pornit de la o idee, de la cuvântul Taticool. Și am dezvoltat totul neașteptat de frumos, în condițiile în care, la început, toată lumea îmi spunea că n-are cum să meargă, că nu există public în România pentru produse premium și chiar de lux pentru copii. Totuși, am pariat pe flerul meu și cumva am reușit. Am mult de treabă, dar fiecare zi mă încurajează să muncesc și mai mult pentru că văd interesul tot mai mare al clienților.

Reporter: Ce ți-ai propus din postura de Taticool? La ce nivel vrei să îți ridici blogul și cum te diferențiezi tu față de ceilalți tătici din showbiz?

Dan Cruceru: Pe partea de blog, fără a fi modest, cred că am lansat tendințe. Și la acest capitol, nimeni nu credea că pot avea succes. Ce să cauți tu într-o lume a femeilor? Și așa a fost, în primele șase luni. Eram criticat și de tați și de mame, să mă duc să-mi văd de treburile mele. Doar că erau foarte mulți toți aceștia. Și așa am înțeles că există interes. Deci trebuia să continuu. Uite așa, ușor, ușor, am devenit unul dintre cei mai relevanți bloggeri de parenting din România, deși sunt bărbat. Sincer nu mă interesează ce fac alții și cum ar trebui să mă diferențiez eu de ei. Cred că e loc pe piață pentru toată lumea. Eu trebuie să continuu să scriu articole de calitate și, în același timp, am început să gândesc la alt nivel ce vreau să fac pe viitor cu blogul. Studiez să propun niște legi noi pentru copii și părinții lor, să atrag susținerea maselor și să schimbăm în bine, pe termen lung, anumite lucruri în țara asta. Sper să reușesc, sunt niște proiecte de amploare.