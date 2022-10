Dan Negru, prima reacție după declarațiile controversate ale Deliei. Prezentatorul TV, mai sincer ca niciodată: „Dumnezeu încă nu e dezamăgit de oameni”

In articol:

Dan negru se numără printre vedetele care nu au rămas indiferente în fața scandalului din mediul online legat de cântăreața Delia și de decizia ei de a nu a aduce pe lume niciun copil. Prezentatorul TV a explicat de ce nu ar trebui ca cineva să fie interesat de acest aspect atunci când vine vorba de oamenii din jur.

În timpul unui live pe TikTok, Delia și-a expus în fața fanilor ei motivele pentru care nu își dorește să devină părinte. De aici și până la un întreg scandal nu a fost decât un pas. Internauții și vedetele s-au împărțit în mai multe tabere: unii au ales să îi critice decizia Deliei, alții au fost de acord în totalitate cu ceea ce ea a spus, iar alții s-au poziționat ca fiind neutri, acceptând decizia Deliei chiar dacă nu împărtășesc aceleași principii de viață. În ultima categorie se încadrează și Dan Negru. Iată ce a avut de spus despre cântăreața Delia!

Cum a reacționat Dan Negru în fața spuselor Deliei?

Cu toate că este adeptul familiei tradiționale, Dan Negru a împărtășit cu fanii lui că fiecare este liber să ia propriile decizii și că, mai mult decât atât, nu există niciun motiv pentru care artista ar fi trebuit să se justifice sau ca oamenii să fie interesați de decizia Deliei de a nu

face copii. De asemenea, prezentatorul TV a subliniat că această întrebare nu ar trebui să fie pusă niciunui cuplu, problema vizând strict persoanele în cauză.

„E josnică întrebarea «De ce nu aveți copii?». E armă în multe dispute, am auzit-o chiar și-n campania prezidențială și văd iureșul stârnit acum de Delia cu declarația ei despre copii. Doar un mitocan intră in intimitatea unui cuplu. Am doi copii și nu e treaba mea de ce alții nu au. Nimic nu ne încântă mai mult decât treburile care nu ne privesc. În redacțiile media de unde pleacă astfel de întrebări e ca la război: cei bătrâni, șefii care nu se văd și care câștigă banii îi îndeamnă pe cei tineri, reporterii care se văd și câștigă prost să pună astfel de întrebări. De asta, nu-i judecați pe reporterii tineri când pun întrebări tâmpite. Nu judecați fațada până nu vedeți interiorul. Și-n media e ca-n război: cei bătrâni îi trimit pe cei tineri la luptă. «De ce nu aveți copii» e intimitatea în care nimeni nu trebuie să intre. Totuși, oricât de ticăloși am fi, «fiecare copil care se naște ne arată că Dumnezeu încă nu e dezamăgit de oameni». (imaginile sunt de acu' 20 de ani)”, a scris Dan Negru pe rețelele de socializare.