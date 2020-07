Dan Negru, suspectat de COVID-19: ce a declarat acesta?

In articol:

După ce trustul de televiziune a confirmat detaliile oferite în exclusivitate de WOWbiz, conform cărora Vulpița ar fi fost infectată cu COVID-19, Antena a declarat:

„Doi invitați și un membru al echipei Acces Direct au fost confirmați în urmă cu puțin timp cu noul coronavirus, motiv pentru care ediția de joi, 23 iulie, a fost înlocuită cu o ediție difuzată în reluare urmând ca de mâine emisia să își urmeze cursul firesc.

Echipa Acces Direct a luat toate măsurile impuse de lege pentru stoparea răspândirii virusului COVID-19 și siguranța persoanelor ce au avut un contact direct.

A fost demarată o anchetă epidemiologică, a avut loc dezinfecție, atât în platou, cât și în redacție și au fost trimise în izolare persoanele care sunt considerate contacți direcți”

Astfel, în mod natural, mulți oameni și-au pus semne de întrebare cu privire la starea de sănătate a lui Dan Negru, cât și a altor prezentatori sau angajați ai trustului.

În modul său sarcastic și glumeț, Dan Negru nu a stat mult pe gânduri și a abordat imediat subiectul:

Tocmai ce m-au sunat doi colegi din presă cerându-mi o declarație. „Despre ce? „, i-am întrebat. „Păi, cum te-ai infectat și cum te simți” mi-au răspuns. Ei au citit doar titlul și apoi m-au sunat. Tiltlul era: „După ce vedeta emblematică a ProTv a făcut COVID, a venit și rândul vedetei emblematice a Antenei, să facă COVID.” Le-am spus că sunt bine-mersi. 😂 Nu eram eu! P.S- N-am întâlnit-o niciodată in realitate pe doamna Vulpița. Despre dânsa era titlul.”, a scris prezentatorul TV pe Facebook.

Mirela Vaida a făcut anunțul final: „Am decis să spunem STOP!”

”După ședința de sumar de la 16.30 au venit rezultatele. Așa că cea mai înțeleaptă decizie a fost să spunem Stop și să plecăm acasă. Am decis să difuzăm o emisiune pregătită pentru weekend. Deși eu nu am intrat direct cu ei, pentru că noi nu ne vedem decât în platou, unde stăm la o distanță de circa 3 metri, am decis să mă testez. Testul rapid a ieșit negativ. Aștept rezultatul testului PCR, care sper că va veni foarte repede. Și dacă și acesta este negativ, voi veni la muncă”, a spus Mirela Vaida la Observator. Mirela Vaida a precizat că până atunci stă acasă, unde s-a izolat de restul familiei.