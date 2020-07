In articol:

Toate băncile din România au dreptul să-și întrebe clienții de unde au banii, dar și ce urmează să facă cu ei, atunci când sumele sunt mari. Un astfel de caz a ajuns și la o bancă cunoscută românească. Mail-ul unui client a devenit viral prin angajații băncii, dar și pe internet. Ce a scris bărbatul este de-a râsul-plânsul! Banca respectivă spune că este vorba de o ”neglijență”.

Ce urmează să facă clientul cu 85.000 de euro

Pe data de 8 iulie un client a trimis declarația în care scria ce va face cu suma de 85.000 de euro. Enervat la culme de procesul băncii, tânărul a răbufnit.

”Dau prezenta declarație forțat, în baza unor norme interne care nu îmi sunt opozabile, pentru a justifica băncii ce fac cu banii mei. Pentru acest motiv, dau prezenta declarație:

Ținând cont că este vară și este perioada concediilor, fiind și după perioada de carantină, îmi doresc foarte mult să mă distrez, motiv pentru care voi călători în Olanda, unde prostituția este LEGALĂ, să f**** niște prostituate. Probabil că, până în Olanda, voi face același lucru în Austria și în Germania. Apoi, tot în Olanda, drogurile fiind LEGALE, doresc să consum marijuana, hașiș și aș încerca și niște ciuperci.În Olanda, am auzit că și niște prăjituri bune cu marijuana, pe care v-aș sugera să le încercați și voi, că poate vă treziți și nu mai impuneți oamenilor să dea declarații tâmpite, în baza unor proceduri idioate, pentru a justifica ce fac cu banii lor personali.

Bineînțeles, dacă nu am hârtie igienică și tot am atâția bani, probabil că îmi voi face damblaua și mă voi șterge la c***, ca bogătașii, cu câteva sute de euro. Restul banilor sunt pentru a-mi împrumuta prietenii și a face cheltuieli inutile, ca ulterior să regret banii”, le-a scris bărbatul, reprezentanților băncii respective.

Conducerea băncii dă vina pe ”colegul”. Aceștia spun că a fost doar neglijență din partea unui angajat și că din acel punct ar fi izbucnit conflictul, care a devenit viral și-n mediul online.

”Din primele indicii, un angajat al băncii a generat incidentul, din neglijenţă. Ca bancă, ne pare rău pentru această eroare și ne cerem scuze pentru greșeala colegului nostru. Este un caz izolat și nu reflectă standardele de siguranţă şi confidenţialitate ale băncii. Incidentul nu ne caracterizează. Ceea ce oricum ar fi ciudat ca un așa incident să „caracterizeze” o astfel de instituție.Ne asumăm public să luăm măsurile care se vor impune și conlucrăm activ cu instituțiile abilitate. Ne cerem scuze în primul rând clientului nostru”, au declarat reprezentanții băncii, implicată în scandal.