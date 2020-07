In articol:

Dana Budeanu, reacție acidă în cazul Andreei Esca: Am o înjurătură... Dana Budeanu a avut o reacție neașteptată în cazul Andreei Esca și interviul acordat în urmă cu câteva zile. Celebrul critic de modă a avut, înainte de toate, de transmis un mesaj pentru cei care au vorbit despre știristă în ultimele zile.

„Subiectul de astăzi este cel mai fierbinte al ultimelor 24 de ore și anume Andreea Esca. Pentru toți cei care i-au pronunțat ieri numele am o înjurătură de vreo 3-4 minute, în lanț, așa, de nu te repeți. O cunosc foarte bine pe Andreea Esca, am vorbit cu ea în această perioadă. Dragi cretini, imbecili, boi, proști, adică 99% dintre ăia de i-ați pronunțat ieri numele Andreei Esca, oare nicio boală pe Pământul ăsta, niciuna, nu are nevoie de marketing?”, a declarat Dana Budeanu.

Dana Budeanu, dezvăluiri despre Andreea Esca și infectarea cu COVID-19

Dana Budeanu a transmis că a fost alături de Andreea Esca în această perioadă și a ajutat-o cu sfaturi, dar pe care nu le-a ascultat. Aceasta susține că interviul a fost o „greșeală imensă” și că nu trebuia să vorbească despre acest subiect deloc.

„Faptul că Andreea Esca a apărut cu acea declarație a fost greșeală imensă pentru ea. E părerea mea, pe care i-am și spus-o când am vorbit. I-am spus să nu iasă deloc. De ce? Pentru că așa cum se întâmplă în țările de sclavi, nu contează nici dacă a avut, nici dacă nu a avut, nu contează nimic! Contează că n-ați știut să faceți nimic în această pandemie, voi toți, care vă ocupați de pandemie!

De ce s-a urcat valul pe Andreea Esca? Pentru că Andreea Esca a urmat unor matracuci și fătălăi care au făcut un spectacol ieftin cu selfie de prin spital, cu pozat aparate și declarații de rahat! Cine a avut ideea că această pandemie are nevoie de o promovare la nivel de vedete, a avut o idee foarte proastă, asta pentru că ăla de a avut ideea este foarte el!”, a adăugat Dana Budeanu. (Citeste si: Tratamentul care l-a salvat pe soțul Andreei Esca! S-a aflat abia acum)

Jurnalistul Victor Ciutacu, reacție dură după interviul Andreei Esca: „O înșelătorie cu public”

Jurnalistul Victor Ciutacu a vorbit pe site-ul său, „Vorbe Grele”, despre subiectul multor oameni din ultima perioadă: Andreea Esca și infectarea sa cu COVID-19. Ciutacu susține că interviul este o „înșelătorie cu public”, în contextul în care se presupune că disucția ar fi avut loc pe Skype, însă prezentatoarea tv avea lavalieră la gât, dar și un cameraman.

Jurnalistul a ridicat o altă întrebare importantă: Cât timp s-a dus Andreea Esca, pe care o numește „Nemuritoarea cu roșu-n gât, la locul de muncă fără să le spună colegilor că soțul său are COVID-19?

