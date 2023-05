Dana Marijuana a luat o hotărâre drastică pentru a reuși să ducă un trai decent. Ce a ajuns să facă artista pentru bani: „Dacă vor pentru 100 de euro”

In articol:

Dana Marijuana este o cunoscută artistă a anilor 2000. Vedeta de muzică hip-hop a făcut furori în perioada sa de glorie, însă iată că odată cu trecerea timpului a început să fie tot mai rar chemată la petreceri private.

Artista susține că lumea se teme de sumele pe care le-ar putea cere, însă, în realitate, nu ține deloc la preț, întrucât este conștientă că bugetul este unul limitat și nu vrea să exagereze cu sume exorbitante.

Dana Marijuana a lăsat din preț la petrecerile private

Pe de altă parte, la festivaluri și spectacole mari, Dana Marijuana negociază altfel ținând cont că în joc sunt sume mai mari.

Dana Marijuana mărturisește că a început să fie chemată tot mai rar la petrecrile private, întrucât lumea crede că cere sume pe care nu le-ar putea acoperi. Cu toate acestea, vedeta susține că tariful său este unul sub media de decență, deoarece acceptă să cânte chiar și pe 100 de euro. Artista este conștientă că lumea nu mai are bani, însă atâta timp cât poate duce un trai acceptabil din ce câștigă la cântări, ea este mulțumită.

”Lumea nu prea mă cheamă la petreceri, toți zic: ”A, nu, Dana e scumpă, cântă pe bani mulți, n-o chemăm!”. Dar nu este deloc adevărat. Merg la zile de naștere, în casele oamenilor, și cânt și ”La mulți ani!” dacă vor pentru 100 de euro. Lumea nu mai are bani, dar, ca artist, dacă mergi, pe colo și pe colo, tot mai strângi. La spectacolele mari, la festivaluri, am un onorariu mai mare, firește, între 500 și 1.000 de euro, dar acolo poți negocia altfel, pentru că există un buget mare. Sunt fericită să cânt, să bucur oamenii, să fiu în lumina reflectoarelor”, a mărturisit Dana Marijuana, pentru impact.ro.

Cât despre banii pe care îi primește din drepturile de dufuzare, Dana Marijuana susție că sumele sunt infime, iar un artist nu poate trăi doar cu atât.

”Păi, din drepturile de difuzare mi-au venit, dintr-o parte vreo 75 de lei, dintr-alta, tot cam așa, am luat vreo 150 de lei, cu totul. Mai faci ceva cu ei. Acum umblu cu niște acte, ca să mai rezolv cu niște bani din aceste drepturi de difuzare”, a mai spus vedeta.

Dana Marijuana, tot mai rar chemată la petrecerile private [Sursa foto: Instagram]