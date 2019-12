Dana Nălbaru, fosta solistă a trupei Hi-Q, a participat ieri la o lansare de carte penntru copii, eveniment la care a venit cu întreaga familie. Deși evită aparițiile în presă, fosta cântăreață a declarat că nu s-a retras totuși din viața publică. ”Eu nu m-am retras niciodată cu adevărat din viaţa publică. Deşi în mentalul oamenilor, pentru că nu am mai apărut la TV, s-a înţeles că am dispărut. Dar eu am făcut tot timpul lucruri. Am avut proiecte muzicale. E adevărat, nu le-am mai promovat la TV, dar cei care mă urmăreau ştiau tot ce fac.

Citeste si: Dana Nălbaru, adevărul despre viața ei de acum! De ce a renunțat la aparițiile la televizor: „S-a produs în mine o ruptură emoţională”

Am avut proiecte pentru copii. Deci cumva, eu nu mi-am mai încetat activitatea, doar că nu am mai apărut pe sticlă. Nu am mai acordat interviuri. Nu am mai fost pe prima pagină a revistelor. A fost o alegere datorită faptului că toate aceste lucruri îmi mâncau din timpul pe care am vrut să-l dedic copiilor mei. Eu am trăit epoca de glorie la tinereţe şi mi-a fost foarte bine”, a declarat artista, potrivit okmagazine.ro.

Citește CONTINUAREA pe kfetele.ro!