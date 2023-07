Cum a încercat Daniel Balaciu să scape de închisoare, în timp ce Dana Roba era în spital?! Am aflat care a fost gestul la care a recurs soțul vedetei | EXCLUSIV

In articol:

Cazul Danei Roba a șocat întreaga țară. Make-up artistul vedetelor a fost desfigurată, după ce a fost lovită cu ciocanul în cap de către soțul ei. Bărbatul a fost arestat preventiv, iar o anchetă este în curs.

Vă reamintim că întreg calvarul s-a produs în ziua de 5 iunie, atunci când s-a aflat vestea că Dana Roba a ajuns de urgență la spital, după ce a fost lovită cu ciocanul în cap, de către soțul ei. Bărbatul a fost cel care a sunat la 112 și le-a spus oamenilor legii ce s-a întâmplat, iar la scurt timp a fost audiat și arestat preventiv.

În tot acest timp, Dana Roba se afla în spital, acolo unde medicii au supus-o unei intervenții chirurgicale mai bine de nouă ore, timp în care au făcut tot posibilul să-i salveze viața. La acel moment, sora vedetei a făcut o serie de dezvăluiri, iar mai multe detalii, WOWbiz.ro

Cum a încercat Daniel Balaciu să scape de închisoare, când Dana Roba era încă în spital

În cazul scandalului dintre Dana Roba și soțul ei, polițiștii au început o anchetă. Astfel, la scurt timp după tragedie, Daniel Balaciu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Măsura și decizia magistraților au fost însă contestate de soțul Danei Roba, la scurt timp.

Citește și: Ce s-a întâmplat cu camera din apartamentul Danei Roba unde a fost măcelărită de fostul soț?! Bruneta și-a găsit puterea să vorbească despre asta: „L-am chemat pe fratele meu”

Răspunsul a venit și el extrem de repede. La data de 9 iunie, Tribunalul Timiș a respins contestația bărbatului ca fiine nefondată, Daniel Balaciu rămânând astfel în arest preventiv.

Mai mult decât atât, soțul Danei Roba a fost obligat și la plata cheltuielilor de judecată, sumă de 300 de lei.

"În baza art. 4251 al.7 pct.1 lit. b C.p.p., rap. la art. 204 C.p.p., respinge ca nefondată contestaţia declarată de inculpatul B.D.R. împotriva încheierii penale nr. 41 din data de 06.06.2023 pronunţată de Judecătoria Timișoara în dosar. În baza art. 275 al.2 C.p.p., obligă contestatorul la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare către stat în contestaţie. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 09.06.2023", se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Citeste si: Răzvan Botezatu, declarații picante despre relația sa actuală: „Am un iubit de trei ani”. De ce nu s-au mutat împreună până acum- kanald.ro

Citeste si: Decizie a CSAT. România va instrui piloți, inclusiv din Ucraina, să zboare pe avioane de luptă F-16- stirileprotv.ro

Decizia magistraților în privința lui Daniel Balagiu [Sursa foto: Captură Portal.just.ro]

Soțul Danei Roba susține că ar fi fost vorba de legitimă apărare

Dana Roba a ajuns de urgență la spitalul din Timișoara, după ce a fost lovită cu ciocanul în cap. Dacă vedeta susține că Daniel Balaciu ar fi vrut să o omoare în noaptea cu pricină, bărbatul spune că ar fi fost vorba doar de legitimă apărare și că și el, la rândul său, ar fi fost atacat de make-up artistul vedetelor.

Citește și: Dana Roba, susținută de Culiță Sterp, după ce a fost externată! Artistul, apel pe internet: „Haideţi să fim alături de ea”

"Luni, 5 iunie, la 7 dimineața, m-a trezit soția să duc copiii la grădiniță. Eu aveam varicela, i-am zis că nu pot. Mi-a băgat mâna în gât, m-a scuipat. Când am văzut că e agresivă, am luat copiii și i-am dus. M-am întors la apartament.

Dana a fost agresivă, m-a scuipat și m-a lovit cu o jucărie de lemn. Când am văzut că nu se oprește, am luat un obiect și am lovit-o nu mai știu cu ce. Nu îmi amintesc ce s-a întâmplat. Am început să conștientizez când am văzut-o pe Dana în pat, am sunat la 112, eu eram convins că Dana mă putea omorî. Era în legitimă apărare, mi-a fost frică pentru viața mea. Dana era o fire violentă, e mai înaltă decât mine și foarte violentă, ea m-a agresat fizic de mai multe ori, eu niciodată

Eram închis în casă, aveam toți varicelă, situația mi-a provocat un stres continuu. Soția voia să obțină apartamentul la divorț. Dana a început să mă amenințe cu interlopi. Mi-a fost teamă, nu o să o mai lovesc niciodată pe soția mea, a fost legitimă apărare. Eu vreau să fiu judecat în libertate, că au nevoie fetițele mele de mine. Soția mea și-a făcut relații că machiază, nu i-am dat nicio palmă!", a declarat soțul Danei Roba la un post TV, potrivit A1.ro.

Dana Roba și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Aș vrea să fiu judecat în libertate, pentru că fetițele mele au nevoie de mine că am lucrat 10 ani la jandarmi.” Soțul Danei Roba își dorește să fie lăsat în libertate, după incidentul dramatic- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate finale după contestații BAC 2023: La ce oră se publică notele?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cumnata Danei Roba, acuzații dure la adresa make-up artistului: "Totul este bine și frumos până la denigrarea familiei". Ce spune despre scandalul provocat- radioimpuls.ro

Ce se schimbă dacă ar fi fost vorba de legitimă apărare în cazul lui Daniel Balaciu

La rândul său, Dana Roba a vorbit despre clipele de calvar prin care a trecut și a mărturisit că s-a trezit în zorii dimineții, la primele ore, cu lovituri de ciocan în cap. Make-up artistul a dezvăluit că se încuia noaptea în cameră tocmai de teamă ca bărbatul să nu îi facă ceva. Mai multe detalii, jurnaliștii WOWbiz.ro v-au prezentat într-un material anterior.

Citește și: Dana Roba a pășit din nou pragul casei în care era să-și piardă viața, după săptămâni întregi de spitalizare. Cine o supraveghează în permanență, de când a fost externată: „Este la apartament, fetele încă nu au venit”

Pe de altă parte, avocatul Adrian Cuculis ne-a explicat ce se schimbă dacă se va dovedi că Daniel Balaciu chiar și lovit din legitimă apărare.

"Dacă se întâmplă să fie dovedită legitima apărare, sigur că lucrurile vor sta puțin diferit. Am văzut, în decursul timpului, și femei care scot un cuțit și se îndreaptă către bărbat. Treaba aceasta trebuie văzută însă în proporție, adică depinde foarte mult ce armă avea ea, dacă chiar avea așa ceva, ca să poți să spui că a fost legitimă apărare.

Totuși, dacă el avea un ciocan și ea un făcăleț spre exemplu, nu se poate pune problema de legitimă apărare dacă îi dădeai cu ciocanul în cap, pentru că se depășește limita legitimei apărări, în condițiile în care vorbim despre un bărbat și o femeie și raporturile de forță sunt clar răsturnate în favoarea bărbatului", a explicat Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!