Dana Roba a primit un telefon neașteptat din partea fostului cumnat! Ce i-a cerut fratele lui Daniel Balaciu să facă, după ce s-au confruntat în declarații la TV. Bruneta a dezvăluit totul public: "Nu mă așteptam la asemenea lucru din partea lor"

Viața Danei Roba s-a schimbat radical după ce cel care încă îi este soț a măcelărit-o cu un ciocan, la scurt timp de la depunerea actelor de divorț.

Vedeta trece de atunci prin chinuri groaznice, a fost la un pas de moarte, dar a primit a doua șansă la viață când nimeni nu mai spera la o asemenea minune.

Dana Roba a primit un telefon neașteptat din partea fostului cumnat [Sursa foto: Instagram ]

Dana Roba, dezamăgită de familia soțului agresiv

Însă, deși s-a întors acasă, Dana Roba urmează să fie supusă și altor intervenții chirurgicale, motiv pentru care are nevoie de bani și de susținerea celor din jur.

Doar că, deși oamenii de rând, cunoscuți sau nu, o ajută financiar și o susțin de la depărtare, nu același lucru face și familia celui care a dus-o în punctul acesta.

Conform spuselor brunetei, de când a fost bătută de tatăl fetițelor sale, nimeni din familia lui Daniel nu i-a dat nici măcar un telefon să vadă în ce stare de află.

Doar, recent, fratele lui Daniel Balaciu, după ce s-a certat cu ea la TV, a contactat-o telefonic pentru a-i cere hainele încă soțului ei, pe motiv că are nevoie de ele după gratii.

În această privință, Dana Roba spune că se va consulta cu avocatul ei.

„ Astăzi urmează să vină cei de la Protecția Copilului să vadă copiii în urma celor întâmplate. Ieri am fost prin mall cu fetele și mă oprea lumea să mă încurajeze, să stea de vorbă cu mine. Alte persoane m-au oprit să îmi dea bani și să îmi zică o vorbă bună. Multă lume este alături de mine. Sunt foarte dezamăgită de faptul că rudele lui, în care eu m-am încrezut, după cele întâmplate, nu mi-au dat un mesaj să mă întrebe ce mai fac. Nu mă așteptam la asemenea lucru din partea lor. Fratele lui m-a sunat ieri (sâmbătă – n.r), atât, să îmi zică să îi dau hainele lui Daniel pentru că îi trebuie la pușcărie să se schimbe, iar eu i-am zis atunci banii mei, cei 20.000 de euro, când îi văd, iar el mi-a spus că acei bani nu o să îi văd. O să mă consult cu avocatul meu cu privire la hainele lui, oricum nu o să le mai țin în casă mult timp. Nu vreau să mai văd o șosetă de-a lui aici, în casă”, a declarat Dana Roba, conform Click!

Și nu doar familia soțului a dezamăgit-o profund pe brunetă, ci și pastorul la care mergea constant și căruia i se plângea de situația de acasă.

Fosta iubită a lui Nicolae Guță spune că de nenumărate ori ajungea târziu acasă doar pentru a evita certurile cu Daniel, despre care știa și pastorul, dar cărora nu le dădea crezare.

Omul bisericii ar fi ținut mereu legătura cu cel care a nenorocit-o, dând dreptate spuselor lui, prin care o scotea pe ea vinovată de faptul că mariajul lor se va destrăma.

„Mai am un mare of și anume faptul că pastorul unde am mers eu să vorbesc, să mă spovedesc, înainte de a depune actele de divorț, chiar cu o zi înainte, nu m-a crezut deloc ce îi povesteam. El vorbea în același timp la telefon și cu Daniel și îl susținea pe el, nu pe mine, pentru că el nu mă credea pe mine prin ce trec. Eu veneam seara acasă pentru că nu mai suportam să mă cicălească non-stop. Așa că preferam să vin târziu acasă să evit discuțiile aprinse, nu din alt motiv”, a mai spus make-up artistul .