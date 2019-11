Dana Războiu a divorțat de Bogdan Enoiu, după 11 ani de mariaj. Vedeta de televiziune a recunoscut că singurul ei regret legat de acest mariaj este faptul că nu a divorțat în urmă cu cinci ani. Acum se declară o femeie liberă și fericită, care și-a găsit liniștea alături de fiii ei.

„Eu nu-l privesc ca pe un eșec. Pentru mine, e o mare realizare faptul că am putut să spun „stop!. Cred că cinci ani de zile am tot încercat, și pentru mine e un mare succes. Deci atât de fericită cum sunt acum, pe plan personal vorbind, n-am mai fost de când am plecat de acasă din liceu. Sunt atât de liberă și în sfârșit fericită!

Știi cum e… Orice om e tentat să po­vestească lucrurile plăcute și frumoase din viața lui. Alea neplăcute le lăsăm pentru cabinetul psihologului sau pen­tru prietena din copilărie cu care stăm și povestim. Nu știu dacă e bine sau e rău asta, cumva e firesc, pentru că și a ne întâlni și a povesti numai ce nu ne place în viața noastră nu cred că ne ajută la nimic. În afară de faptul că ne descărcăm, nu ne ajută după aceea„, a declarat Dana Războiu pentru Viva.ro.

Dana Războiu a anunțat la începutul anului că avea probleme în căsnicia cu Bogdan Enoiu

La începutul anului, jurnalista a confirmat că lucrurile nu mai funcționau în căsnicia sa, dar încă nu se ajunsese la divorț.

, a precizat Dana Războiu.