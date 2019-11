La cei 83 de ani ai săi, Florin Piersic încă se simte foarte bine și nu are nicio problemă de sănătate, după cum a decalarat chiar el. Actorul își dedică mare parte din timp actoriei, dar spune că în timpul liber face foarte mult sport.

Florin Piersic a spus totul despre zvonurile din presă: „S-a spus că sunt desfigurat, că arăt rău”

Florin Piersic a ținut să lămurească toate zvonurile legate de starea lui de sănătate și după un spectacol la teatru a acordat un interviu.

„Inventează, nu am avut nimic (probleme de sănătate, n.r.). S-a spus că sunt desfigurat, că arăt rău. Dacă eu sunt apariție horror, vă arăt eu un coleg de-al meu. Eu mă țin de femei, să nu cad. Sunt bine, sunt atât de sănătos, ce mai inventați, măi, oameni buni? Vă doresc ca la 83 de ani cât am eu, să ajungeți și să arătați ca mine. Mă duc la înot, mă plimb, fac multe. Nu joc fotbal, din cauză că nu mai am aceeași condiție fizică, dar îmi place să asist la meciuri”, a mărturisit Florin Piersic, cu zâmbetul pe buze.

Actorul mai spune că singurul lui regret este că trece timpul prea repede, dar așteaptă o nouă generație de actori care să îl bucure.

În cadrul aceluiși intereviu Florin Piersic a spus de ce nu a mai avut apariții la televizor.

„În ultima vreme m-am gândit ca această întâlnire de iubire între mine și public să se petreacă în așa fel încât eu să pot să mă destăinui cu ce mi-a plăcut, cu ce nu mi-a plăcut.” , a declarat marele actor.