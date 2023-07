Dana Roba a ajuns din nou pe mâinile medicilor! Ce se întâmplă în aceste momente cu make-up artistul?

In articol:

Dana Roba a trecut prin clipe cumplite, după ce cel care ar fi trebuit să o iubească și să o ocrotească a lovit-o cu bestialitate cu un ciocan în cap. Bruneta a petrecut ceva timp în spital, iar după ce a fost externată a luptat să revină ce cea de dinainte.

Dana Roba a ajuns din nou în cabinetul medicului

În urmă cu puțin timp, make-up artistul a ajuns din nou în cabinetul medicului. Iată de ce!

Dana Roba a fost bătută cu bestialitate de soțul ei acum aproximativ două luni, iar de atunci viața ei este o continuă luptă. Bruneta a reușit să iasă din coma în care a stat preț de câteva zile, iar mai apoi a putut să se întoarcă acasă la fetițele ei. Dana a avut mâinile în ghips pentru câteva săptămâni, însă acum l-a dat jos și s-a întors la meseria ei de make-up artist. Însă, femeia mai are câteva hopuri de trecut, printre care și câteva operații estetice pentru a ascunde cicatricile care i-au marcat viața. Recent, vedeta a ajuns în cabinetul medicului estetician și a împărtășit acest lucru cu fanii ei de pe Instagram.

Dana Roba s-a întors în salonul ei de make-up

Dana Roba a făcut anunțul pe Instagram, în urmă cu câteva zile și a fost foarte fericită că se va întoarce la salonul ei de make-up.

Bruneta a avut parte și de câteva dezamăgiri când și-a reluat activitatea, pentru că unele dintre clientele ei vechi au ales să nu mai meargă la ea din cauza aspectului fizic, mai exact a cicatricilor pe care le poartă.

„Este o perioada aglomerată cu mirese multe, dar mă bucur mult că pot să muncesc. 400 lei iau pentru un machiaj normal și 700 lei pe un machiaj de mireasă și fac și păr. Totul este legal, le dau clientelor mele bon fiscal, tot. Lucrez de dimineața de la 5.30 până la 19.00. Am în jur de cinci, șase cliente pe zi și vreau ca fiecare dintre ele să fie mulțumită de mine.(...) Am și multe fete noi care își doresc să le machiez eu. Am avut și cliente vechi care au plecat că nu au vrut să mă vadă așa, că sunt prea urâtă. Asta este, fiecare alege ce face cu banii lui.”, a mărturisit Dana Roba pentru fanatik.ro.