Dana Roba, atac incredibil la adresa Faimoasei Andreea Antonescu! Ce a spus după ce a văzut-o cu gene false la Survivor România 2021

Iar victimă a nervilor Danei Roba a fost, încă de la primele meciuri, simpatica Andreea Antonescu, aceasta reușind mai mult să piardă decât să câștige în probele pe care le-a avut de executat.

După ce Andreea Antonescu a intrat în echipa Faimoșilor și încă de la primele probe a avut probleme serioase în a face față dificilelor trasee pe care le au de înfruntat în jocurile pentru imunitate sau pentru recompensă, Dana Roba a găsit-o pe cântăreață drept ”țap ispășitor” pentru înfrângerile suferite în fațaRăzboinicilor, la Survivor România 2021. Și, ca să își exprime supărarea, Dana Roba i-a lăsat Andreei Antonescu câteva comentarii nu tocmai amabile pentru prestația avută în echipa Faimoșilor.

Dana Roba, atac dur la adresa Faimoasei Andreea Antonescu

”Faptul că a venit cu gene false la Survivor spune totul despre ea. Dacă m-aș duce la Survivor și nu a aduce niciun punct (cu toate acestea, până acum, Andreea Antonescu a reușit să aducă totuși un punct pentru echipa Faimoșilor, n. red.) cred că profesoara mea de sport din generală m-ar trage la răspundere când m-aș întoarce acasă. Sper să se întoarcă și ea cât mai repede acasă și să lase pe cei mai sportivi să își facă numărul așa cum trebuie”, a spus Dana Roba, furioasă că Faimoșii au pierdut jocurile de imunitate în fața Războinicilor.

”E clar, Faimoșii au nevoie de un restart, au nevoie de vedete care să fie cu adevărat pregătite ca sportivi. O respect pe Andreea Antonescu pentru partea muzicală, dar sportiv... nu știu dacă am văzut pe cineva mai slab”, ne-a spus, în exclusivitate, Dana Roba.

Andreea Antonescu este mai mai noua Faimoasa la Survivor Romania 2021

Andreea Antonescu vrea să unească fetele din echipa Faimoșilor, la Survivor România 2021

Cea mai nouă concurentă din echipa Faimoșilor, Andreea Antonescu, încearcă să unească fetele împotriva băieților. „Eu cred că trebuie să existe idea de girl power. Pe de o parte ne pare rău că băieții nu se iau după strategiile voastre în timpul meciurilor și pe altă parte practic vă puneți pe tavă, să vă voteze. Ah, mă votează pe mine, sau pe mine. Nu e vorba de strategii, ci de cum privesc lucrurile din exterior. Mie nu-mi place să văd femeile resemnate, să dorm pe mine, ci să iau atitudine.

Fetele erau triste și îngrijorate pentru că fiecare dintre el bănuia că va fi nominalizată și am întrebat de ce nu faceți ceva. Eu am imunitate și nu am dreptul să votez, dar dacă lucrurile sunt atât de grave de ce să-ți aștepți rândul, să fii dată afară?”, spunea Faimoasa Andreea Antonescu într-unul dintre momentele în care fetele din echipă erau strânse în jurul ei, la o discuție în jungla din Republica Dominicană, acolo unde se filmează Survivor România 2021.