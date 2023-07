Dana Roba, dezvăluiri în premieră despre familia ei! Vedeta își iubește nespus tatăl și este extrem de recunoscătoare pentru tot ce au făcut el și frații ei: "Dacă nu erau alături de mine, poate muream" | EXCLUSIV

In articol:

În ciuda zvonurilor apărute în presa, Dana Roba are o relație extrem de specială cu tatăl său.

Vedeta își iubește enorm familia, iar frații și părintele ei au fost cel mai mare sprijin din momentul în care a trăit coșmarul de la începutul lunii iunie.

Dana Roba a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit, în exclusivitate, ce relație există între ea și tatăl ei. Deși s-a spus că s-ar fi certat, celebrul make-up artist a ținut să precizeze că nimic din toate astea nu este adevărat, ci din contră, cei doi au o relație foarte frumoasă, familia fiind cel mai mare sprijin pentru ea în aceste momente grele.

Totodată, tatăl Danei Roba o ajută și din punct de vedere financiar, având în vedere că ea nu mai poate să muncească. Make-up artistul are ambele mâini în ghips și urmează să fie supusă, în curând, operației pentru reconstrucție.

Dana Roba, totul despre relația cu tatăl ei

Dana Roba neagă toate zvonurile privind relația cu tatăl ei. Vedeta a ținut să precizeze că are o relație extrem de specială cu tatăl său și îl iubește foarte mult, la fel cum se întâmplă și în cazul fraților ei.

Mai mult decât atât, familia a fost un adevărat sprijin pentru vedetă, în toate momentele grele pe care aceasta a trebuit să le depășească.

"În aceste clipe prin care eu am trecut, dacă nu erau alături de mine tatăl și frații mei, eu poate și muream.

Aș vrea ca să dezmint acest subiect, presa minte și spune că sunt certată cu tatăl meu. Nu este adevărat, el este tatăl meu și eu îl iubesc așa cum este, cum și el mă iubește pe mine așa cum sunt eu.

Eu, de doi ani de când nu mă înțeleg bine cu soțul meu, doar tatălui meu îi povesteam tot. El era singurul meu psiholog la căruia eu îi spuneam și Lidiei, atât", a explicat Dana Roba, pentru WOWbiz.ro.

Tatăl Danei Roba și frații vedetei, cel mai mare sprijin

Pentru Dana Roba, tatăl ei și frații au fost cel mai mare sprijin în aceste momente.

Make-up artistul ne-a dezvăluit, în exclusivitate, că el a ajutat-o și din punct de vedere financiar, dat fiind că în prezent ea nu poate să muncească.

"Am alături familia mea, pe frații mei și pe tatăl meu care mă susține și care mi-a zis: Dana, nu trebuie să te superi pentru că uite eu cât trăiesc și fac bănuți o îți dau și ție. Nu te necăji.

Îți dai seama că este strigător la cer să plâng pentru că nu pot să mă duc la lucru. Am nevoie de operația pe care o să o organizez săptămâna viitoare cred că merg să vorbesc cu neurochirurgul Daniel Costea care mă va programa la medicul de reconstrucție a mâinii și atunci o să vedem ce o să se întâmple.

Pe mine mă interesează de familia mea în momentul de față și ei vor rămâne pentru mine frații mei și tatăl meu cât va trăi el este tatăl meu. Nu contează greșelile pe care le-a făcut când am fost tânără sau greșelile pe care le-a făcut când am fost eu copil. Contează că atunci când ierți un om, te ierți pe tine și atunci poți să stai la masă cu tine însuți și Dumnezeu îți poate oferi mântuirea în dar.

Când tu nu ierți pe cineva și ții ură pe cineva, îți este garantat Iadul. Eu nu pot să-l urăsc pe tatăl meu, eu l-am iertat și îl iubesc ca și când nu mi-ar fi greșit niciodată și el la fel mă iubește ca și când nu i-am greșit niciodată și la fel frații mei.

Chiar dacă câteodată mie mi se pare că ei exagerează și așa mai departe, nu exagerează, fiecare face cât are sentimente față de mine. Așa cum sunt eu ei mă iubesc și eu la fel pentru că și eu dacă ar fi unul dintr ei în locul meu aș plânge și aș fi distrusă și m-aș duce să-i fiu acolo alături", ne-a mărturisit Dana Roba, în exclusivitate.

"Mă simt iubită în primul rând de Dumnezeu"

Numeroase vedete, dar și clientele pe care Dana Roba le machiază la Timișoara i-au fost alături vedetei în ultimele săptămâni. Prin donații sau vorbe frumoase și mesaje pline de încurajare, artiștii și vedetele din online au susținut-o să depășească mai ușor clipele grele.

Citește și: Unde ar fi ascuns, de fapt, Daniel Balaciu banii pe care i-ar fi furat de la Dana Roba?! Vedeta speră să recupereze cei 20 de mii de euro

După toate mesajele pe care le-a primit, Dana Roba ne-a dezvăluit că s-a simțit iubită în primul rând de Dumnezeu și este de părere că multe persoane s-au pus în situația ei. La rândul său, Dana Roba a recunoscut că a ajutat numeroși oameni aflați în nevoie.

"Mă simt iubită în primul rând de Dumnezeu și eu cred că Dumnezeu le-a pus pe inimă să fie alături de mine. Eu cred că oamenii aceștia s-au gândit clar că oricând ar putea să fie în locul meu și cred că și mie mi-ar place ca oamenii să îmi fie alături.

Eu cred că atunci când faci un bine către un om, cine mi-a oferit mie un leuț în contul meu, nu mi-a oferit mie că spune Biblia: cine își dă, lui își dă.

Deci ei și-au dăruit lor pentru că și eu când eram sănătoasă, aproape în fiecare weekend îi dădeam tatălui meu bani ca să dea săracilor. Tatăl meu este martor și știam că ajută bolnavii, săracii și oamenii care au niște probleme și nu se pot duce la muncă.

Îi dădeam în fiecare weekend bani să dea mai departe și tati se bucura foarte mult. Eu nu le-am dat oamenilor acelora, eu consider că mi-am dat mie banii aceia. Dumnezeu mi i-a pontat mie în registrul meu din cer, nu pentru oamenii aceia. Cred că orice om de pe planeta trebuie să se ajute și mai ales când vezi o mamă care este neputincioasă și care plânge că nu mai poate să meargă la muncă", ne-a spus ea.

Dana Roba, noi detalii despre stare ei de sănătate

Dana Rona a vorbit, în exclusivitate, și despre starea sa de sănătate. Recent, vedeta a dezvăluit în mediul online că are mai multe probleme la picior, după ce a fost externată.

"Am fost lovită cu cel puțin cinci ciocane peste picior. Am avut o vânătaie timp de două săptămâni jumate, foarte mare, după care am venit acasă și mi-am dat cu cremă pentru vânătăi, pentru echimoze, pentru tot felul de răni din acestea.

Vânătaia mi-a trecut, doar că piciorul se umflă pentru că există o mare problemă la nivelul tendoanelor. Va trebui să fac săptămâna viitoare un RMN la picior.

Am nevoie de un RMN rapid la picior săptămâna viitoare. Piciorul nu e rupt, medicii se bucură că osul nu e rupt, dar e o prolemă la tendoane. Piciorul mi se umflă extraordinar de tare", ne-a dezvăluit Dana Roba.

