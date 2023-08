Dana Roba le-a făcut cunoștință fiicelor sale cu noul bărbat din viața ei! Cum au fost surprinși împreună: „Tu ești motivul pentru care îmi bate inima”

In articol:

Dana Roba a trecut prin cea mai grea experință din viața sa, atunci când a fost bătută cu bestialitate de bărbatul care i-a oferit 2 fiice, Daniel Balaciu. Femeia a fost la un pas de moarte și doar o minune a făcut ca ea să se pună pe picioare, mai ales că medicii nu-i mai dădeau nicio șansă de supraviețuire.

Acum, însă, deși mai are mult până a ajunge la viața sa de dinainte, tânăra se bucură de tot ceea ce o înconjoară și radiază de fericire că este bine, în special că poate fi în continuare alături de fetițele ei.

Mai mult, de curând, Dana Roba a dezvăluit că în viața sa a apărut un bărbat, Beni pe numele său, care îi aduce zâmbetul pe buze în fiecare zi, în ultima perioadă. Despre acesta, însă, s-a vehiculat ceva vreme că ar fi chiar noul iubit, dar bruneta a lămurit întreaga situație, explicând că sunt doar foarte buni prieteni.

Ei bine, se pare că a venit și momentul ca fetițele ei să-l întâlnească pe Beni, așa că recent, Dana Roba a mers la un loc de joacă alături de fiicele ei, acolo unde a fost prezent și Beni.

Mai mult, pe fundalul videoclipului postat de tânără, unde apare alături de bărbat, rula și o melodie extrem de cunoscută, intitulată ”You are the reason” (n.r. Tu ești motivul), iar unul dintre versurile care se putea auzi clar era ”Tu ești motivul pentru care îmi bate inima”.

Dana Roba și Beni [Sursa foto: Instagram]

Cine este, de fapt, Beni

Atunci când Dana Roba a fost surprinsă în prezența unui alt bărbat, gurile rele au spus instant că, cel mai probabil, acesta ar fi, de fapt, noul ei partener de viață.

Ei bine, însă, la scurt timp după apariția acestor zvonuri, bruneta a simțit nevoia să lămurească întreaga situație, așa că a ieșit public și a explicat concret cine este, Beni, și care este rolul acestuia în viața ei, precizând că sunt doar foarte buni prieteni.

„Beni: Un prieten foarte bun care mi-a fost alături in cele mai cumplite momente ale vieții mele. După ce fostul soț m-a bătut cu bestialitate, și a vrut sa îmi ia viața, cu zeci de lovituri de ciocan, Beni a contactat familia, pentru ca își dorește sa ma viziteze la spital cu un buchet de flori. A fost sigur ca voi murii, a fost distrus, dar s-a rugat pentru mine și viața mea. Cand am ieșit din coma a venit la spital, iar de-atunci mi-a fost alături atât cât a putut.

Cele care m-ați judecat, nu ma ingropati de vie, am dreptul la viața ca oricare alta femeie”, a scris Dana Roba, în dreptul unei imagini cu prietenul său, Beni.

