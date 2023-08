Dana Roba, mărturii emoționante! Ce a făcut vedeta când a primit apeluri cu număr ascuns: "Am spus ce am pe suflet". Fostul soț ar fi încercat să o sune din arest | EXCLUSIV

In articol:

Cei doi nu s-au întâlnit săptămâna trecută, iar atunci vedeta a făcut noi dezvăluiri șocante.

Vedeta a povestit atunci că este adesea apelată de un număr ascuns și când răspunde nu vorbește nimeni.

Daniel Balaciu se află în arest încă de la începutul lunii iunie. Reamintim că atunci vedeta a fost lovită cu ciocanul, fostul soț provocându-i mai multe leziuni la nivelul capului. Make-up artistul vedetelor a suferit o operație și a fost internată în ATI mai multe zile.

Imediat ce a ieșit de la Parchet, Dana Roba a făcut o serie de declarații și a povestit că un număr ascuns a sunat-o în repetate rânduri, iar când răspundea nu spunea nimic. Jurnaliștii WOWbiz.ro au luat legătura cu Dana Roba pentru a afla mai multe detalii cu privire la apelurile misterioase.

Dana Roba, detalii despre apelurile cu număr ascuns

Săptămâna trecută, Dana Roba a mărturisit că este contactată telefonic de o persoană, cu număr ascuns. Vedeta spunea atunci că ea crede că ar fi vorba despre Daniel Balaciu, el fiind cel care o sună. Apelurile telefonice se repetau în jurul orei trei și spunea că atunci el are avea pauza de plimbare în arest.

"Mă contactează cineva cu număr ascuns și mă contactează la ora trei. Consider că el, când are plimbător mă sună cu număr ascuns și nu vorbește nimic. Dacă e un bărbat sau o femeie, vorbește baliverne, vorbește orice, dar totuși vorbește ceva.

Atâta timp cât el nu vorbește nimic și vrea doar să audă... cred că este el. De când el a intrat în arest, de atunci mă sună cineva cu număr ascuns. Până să intre el la închisoare eu nu aveam probleme să mă sune cineva cu număr ascuns", a spus Dana Roba la acel moment, potrivit Newsvest.

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

Dana Roba a transmis un mesaj în timpul unui astfel de apel

Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit cu Dana Roba despre aceste apeluri.

Aceasta ne-a mărturisit că o dată și-a luat inima în dinți și a răspuns acestor apeluri telefonice. Atunci a transmis și un mesaj prin telefon, persoanei care a sunat-o.

Make-up artistul crede că Daniel Balaciu este și cel care o suna cu număr ascuns așa că a încercat să îi transmită un mesaj în timpul unui astfel de apel și de atunci s-ar fi potolit.

"Am făcut o înregistrare în care i-am spus tot ce am pe suflet. Mi-am luat inima în dinți și am făcut o înregistrare de șapte minute, în care i-am spus că sunt bine, că fetele nu întreabă de el, că eu muncesc, că mi-am reluat activitatea, că mi-a luat Lidia mașină și telefon. De atunci nu m-a mai sunat. E clar că el era", a povestit Dana Roba, pentru WOWbiz.ro.

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

Cum se simte Dana Roba, la aproape trei luni de la tragedie

Au trecut aproape trei luni de la momentul în care Dana Roba a trecut prin clipe teribile. La începutul acestei veri, make-up artistul vedetelor a avut parte de un adevărat coșmar, atunci când soțul său a lovit-o cu ciocanul în cap.

"Îmi mai trebuie minim două operații, dar nu voi reveni în totalitate, pentru că sinusurile nu le voi mai recupera niciodată. La mine nu mai există legătura dintre sinusuri și creier.

Eu nu mai am miros și gust, nu voi mai avea, iar cu urechea stângă aud mai puțin decât cu dreapta.

Pe partea aceasta este mai mare operația ca pe partea stângă. Capul îmi este amorțit pe partea stângă.

Este foarte greu prin ceea ce am trecut și da, am nevoie de foarte mulți bani pentru aceste operații, dar cred că Dumnezeu mă va ajuta și va rezolva toate problemele astea și cred că Dumnezeu îi va da pedeapsa cuvenită.

Atât cât va trebui să plătească, atât va plăti", a explicat Dana Roba, în exclusivitate la WOWnews.

