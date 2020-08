In articol:

Dana Rogoz, anunțul cu care și-a șocat fanii: Ne-am despărțit. Dana Rogoz este una dintre cele mai apreciate femei din România. Vedeta este foarte deschisă când vine vorba despre momentele petrecute în familie și imortalizează fiecare moment, pe care-l împărtășește în mediul online.

Recent, Dana Rogoz și soțul ei, împreună cu cei doi copii, au mers în prima vacanță de când vedeta a născut pentru a doua oară. Ei au trecut printr-o experiență de neuitat și au avut ocazia să vadă meleagurile României, în timp ce au călătorit cu rulota. Ca la orice final de vacanță, Dana Rogoz este nostalgică și le-a împărțit fanilor un singur regret.

„Ne-am despărțit de Cluj cu greu și am pornit-o încetișor spre București. „Încetișor” zic, pentru că după experiență de la dus, când am făcut tot drumul într-o zi, acum ne-am propus să îl împărțim în două. Așadar, peste noapte am dormit în rulotă parcată în curtea unor prieteni din Porumbacu de Sus, cu gândul să explorăm puțîn această zona. Iar pe seară vom fi in București", a povestit Dana Rogoz.

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, au împlinit opt ani de căsnicie recent și și-au făcut cel mai frumos cadou cu ocazia aniversării. Chiar actrița a făcut anunțul pe contul ei de socializare, acolo unde a și prezentat marea surpriză în detaliu. Este vorba despre o casă săsească din Viscri, satul din Brașov făcut celebru de prințul Charles, pe care cei doi îndrăgostiți au cumpărat-o. (Citeste si: Dana Rogoz, scrisoare emoționantă adresată fetiței sale: „Cum oare aș putea eu rezista...”)

Dana Rogoz și Radu Dragomir au plecat cu tot cu copii într-o mini-vacanță în Viscri, sat care de acum va deveni foarte special pentru familia actriței, ca o a doua casă, pentru că vor avea propria lor căsuță și acolo.

