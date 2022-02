Dana Rogoz și copiii săi au COVID! Prezentatoarea TV a primit astăzi rezultatul testelor, fix de ziua de naștere a soțului său: „Nu am mai scăpat”

In articol:

Dana Rogoz și cei doi copii ai săi au fost depistați pozitiv cu virusul COVID, așa că următoarea perioadă și-o vor petrece acasă. Soțul său, Radu, nu s-a îmbolnăvit momentan, însă aceștia vor petrece perioada de izolare cu toții în confortul propriei locuințe.

Pe lângă anunțul pe care l-a făcut cu puțin timp în urmă, Dana Rogoz a mai împărtășit cu fanii ei și faptul că fix astăzi, când au primit rezultatele

testelor PCR, este ziua de naștere a soțului ei. Chiar dacă se află în izolare, a avut grijă să-i facă o surpriză și să fie sărbătorit așa cum se cuvine, așa că a comandat un tort acasă, pentru a se bucura toți 4 de această zi.

Citeste si: Pensie de 5.200 de euro/luna. Asta este suma pe care o primește lunar nevasta lui..- bzi.ro

Citeste si: Dana Rogoz, dezvăluiri despre plecarea sa din România: ”O iau pas cu pas. E mai bine așa”

Cum se simte Dana Rogoz?

Se pare că Dana Rogoz este îngrijorată de starea fiicei sale, care este singura care prezintă simptome. Dacă Lia resimte din plin boala, micuțul ei fiu, Vlad, este foarte bine și nu pare că ar avea simptome specifice COVID.

Cât despre ea, prezentatoarea TV a mărturisi fanilor ei că nu știe exact cum se simte, pentru că și-a focalizat toată energia asupra fiicei sale pentru a-i oferi tot ceea ce are nevoie pentru a scăpa mai repede de febră.

Citeste si: Dana Rogoz, despre problemele de sănătate! A fost diagnosticată cu o boală de care nu va scăpa niciodată: „Sunt pe tratament”

„47/365 Salutari din izolare! Aseara tarziu ne-au ajuns rezultatele testelor PCR. Lia, Vlad si cu mine suntem pozitivi, Radu e (inca) negativ. Pare ca de data asta nu am mai scapat. Lia e singura cu simptome clare de covid. Vlad nu are nimic momentan. Eu, sincer, de marti seara de cand Lia a inceput sa aiba febra mare, am intrat in modul alerta si nu am mai fost foarte atenta la cum ma simt. Simt o ameteala, o oboseala si cam atat. Dar acum mai am o mica problema: azi e ziua lui Radu, asa ca trebuie sa ma organizez cu o comanda de tort si lumanari livrate la poarta 🤪 Pe curand!”, a scris Dana Rogoz pe rețelele de socializare.