TOP vedete care au ales destinații exotice pentru Revelion 2022. Laura Cosoi a mers în Thailanda, dar stai să vezi unde a ajuns Adela Popescu până la urmă, după ce a pierdut banii pe vacanța de Crăciun în Dubai

Laura Cosoi, Adela Popescu și Dana Rogoz sunt doar câteva dintre vedetele care au ales să plece în vacanță pentru a trece în anul 2022. Au ales destinații exotice, cu apă turcoaz, soare, nisip fin și plajă, pentru a se relaxa după un an plin de muncă.

Laura Cosoi, alături de soț și cele două fete, în vacanță în Thailanda

Fetițele Laurei Cosoi, la plajă în vacanță [Sursa foto: Instagram]

Laura Cosoi a primit cea mai frumoasă veste în prag de sărbători. Vedeta este însărcinată pentru a treia oară și a decis să petreacă trecerea dintre ani în Thailanda, alături de cele două fetițe și de soțul ei.

"Suntem deja de câteva zile pe o insuliță, lângă Phuket. Nu am ales întâmplător acest loc, ci pentru ca ne-am dorit zile liniștite, de relaxare, odihnă și reconectare.

Încet, încet realizăm cât de mare este zgomotul în jurul nostru, uneori și în noi, acasă. Mă uit la fetițele astea minunate cum cresc, au grijă una de cealaltă, se pupă și se joacă. Pur și simplu mi se pare că nu mai avem nevoie de nimic altceva. Putem să le privim neîncetat, încercând să nu intervenim în relația lor, pe cât posibil. Au o conexiune specială, la care nu știu dacă am contribuit și noi sau așa este să fie!", a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Ce destinație exotică a ales Dana Rogoz pentru a petrece Sărbătorile

Dana Rogoz și familia în vacanță [Sursa foto: Instagram]

Dana Rogoz, soțul și copiii și-au făcut bagajele și au lăsat frigul din România pentru soarele și plajele din Thailanda.

Vedeta postează des imagini din vacanță și a împărtășit fanilor cadoul pe care îl pregătește copiilor ei, pe care îl vor primi când vor împlini vârsta de 18 ani.

"Suntem în aeroport în Bangkok și ne pregătim de zborul spre Koh Chang. Tocmai i-am scris un email Liei. Când au împlinit 1 an, și Liei și lui Vlad le-am făcut cadou câte o adresă de email, la care Radu și cu mine le trimitem periodic mailuri. Vor primi parola și vor putea citi tot acest jurnal al lor când vor împlini 18 ani. Iar acum tocmai i-am trimis Liei un mesaj și m-am emoționat foarte tare. Pentru că am devenit mai conștientă scriindu-l de tot ce trăim alături de ea și de bucuria și dragostea infinită pe care a adus-o pe lumea aceasta. Plesnește inima, plesnește!", a scris Dana Rogoz pe Instagram.

Mirela Vaida, în vacanță în Portugalia

Mirela Vaida [Sursa foto: Instagram]

După un an de muncă, a venit timpul ca Mirela Vaida să se relaxeze. A ales să plece în vacanță în Portugalia. Îndrăgita prezentatoare tv își ține fanii la curent cu activitățile de vacanță și cu obiectivele turistice pe care le-a vizitat.

Cătălin Botezatu petrece sărbătorile în Maldive

Cătălin Botezatu, în vacanță în Maldive [Sursa foto: Instagram]

Celebrul designer este obișnuit să meargă des în vacanțe. De această dată a ales o destinație renumită pentru apa turcoaj și nisipul fin. Cătălin Botezatu postează des imagini din vacanța sa din Maldive, unde se relaxează și petrece momente de liniște, după un an plin de proiecte și muncă. De altfel, designerul pregătește noi proiecte în 2022.

„Suntem în Dubai până pe 23 decembrie. Numai noi, iar între discuții despre afaceri, dar ne și relaxăm. Ieri ne-am dat pe tiroliană, facem plajă, mergem la căutătorii de perle. Avem treabă în Dubai pentru că vrem să deschidem un magazin multibrand de designeri români din septembrie, în mai multe locuri în Emirate.

Deocamdată am văzut spații de magazine și am avut diferite întâlniri cu arhitecți. Am îmbinat utilul cu vacanța. Suntem o echipă de 7 oameni și suntem numai în întâlniri peste întâlniri, însă avem timp și pentru distracție, pentru că îmbinăm utilul cu plăcutul”, a povestit Cătălin Botezatul potrivit libertatea.ro.

Adela Popescu a ajuns într-un final în Dubai

Adela Popescu, Radu Vâlcan și copiii și-au făcut planuri să petreacă Crăciunul în Dubai, însă au făcut cale întoarcere de la aeroport, după ce unul dintre copii a întâmpinat o problemă cu pașaportul.

„Ziua de Crăciun trebuia să fie altfel...

Pe la ora asta ar fi trebuit să mâncăm hummus pe plaja Jumeirah din Dubai.

Dar noi mâncăm salată de beouf și ne uităm la un film cu Di Caprio, pe canapea, în Pipera.

De ce așa?

Pentru că am ajuns la aeroport și pașaportul lui Andrei expiră în trei luni. Și e musai să fie minim șase. Desigur, știe asta cred că și bebelușul nostru Adrian.

Săracii copii nu înțeleg de ce coborâm din avionul către Roma și nu ne urcăm în cel pentru Dubai.

Eu știu de ce, dar nu le spun. Trebuie să creadă că noi, părinții lor, suntem responsabili și organizați.

Dar când o să se întrebe Alexandru de ce nu studiază și el în străinătate, o să pot eu să îi spun că banii pentru școala lui s-au dus pe bilete de avion nefolosite?!”, a scris Adela Popescu pe contul ei de Instagram.

Însă, au reușit într-un final să ajungă în Dubai! Dacă de Crăciun au fost nevoiți să rămână acasă, vedeta și familia sa vor petrece trecerea dintre ani la temperaturi de vară.

"Poate nu ne distrăm, că la cât ne-am chinuit să ajungem...", a scris Adela Popescu pe Instagram.

