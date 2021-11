Dana Savuică, primele declarații după ce a ajuns pe masa de operație. Vedeta risca să paralizeze, din cauza problemelor la coloană: "Efectiv m-am prăbușit în casă!"

In articol:

Dana Savuică a trecut prin momente extrem de dificile în ultima vreme. Vedeta a ajuns pe masa de operație de urgență, după ce s-a prăbușit în casă, din cauza unor probleme la coloană. Acum, la puțin timp de la intervenție, femeia de afaceri spune că a fost la un pas de paralizie, pentru că nu se mai putea mișca deloc.

Dana Savuică, la un pas să rămână paralizată

Dana Savuică s-a confruntat în ultimul timp cu probleme serioase de sănătate și a ajuns chiar pe mâinile medicilor, după ce nu a mai suportat durerile de spate. Vedeta a povestit într-un interviu recent, pentru Ciao.ro, că știa de afecțiunea pe care o avea la coloană, însă abia acum câteva luni a început să se trateze. Totuși, fostul fotomodel nu a mai putut să facă față bolii, căci s-a prăbușit în casă, fără să se mai poată mișca. Femeia de afaceri a fost transportată de urgență la spital, iar medicii au suspus-o imediat unei intervenții chirurgicale: "Eu am o spondiloză lombară de mult timp dar nu am resimțit-o până mai acum câteva luni de zile când am început să am dureri de spate mai mari care nu prea mă mai lăsau, chiar dacă luăm medicamente, după care am început să am dureri în piciorul drept, după care unele persoane mi-au recomandat să fac fizioterapie că o să se ducă, că o să fie bine.

Dana Săvuică [Sursa foto: Instagram]

Am început să fac fizioterapie, m-am dus și am făcut curenți galvanici, câmp magnetic, laser, terapie Tecar, elongații, o grămadă de chestii…Deci practic mi s-a mărit coloana. Trăgeau de coloană ca să se deschidă vertebrele. Și atunci hernia de disc, pentru că asta aveam eu, vezi Doamne, o să se ducă înapoi. Gelul acela o să se ducă înapoi în vertebre. Deci nu. Eu aveam o hernie de disc foarte urâtă care mi-a prins nervul sciatic. Tocmai de aceea aveam dureri în piciorul drept. Și deși eu am dus-o mult pe medicamente și pe dureri, au început să fie insuportabile. Până acum câteva zile când am inchilozat de tot și am rămas…efectiv m-am prăbușit în casă! Și nu am mai putut să mă ridic, nu am mai putut să mă mișc.

A venit Salvarea, m-au dus la spital și m-au mobilizat puțin și pe urmă am ajuns, în sfârșit, unde trebuia să ajung de la început, la un neurochirurg foarte bun care mi-a fost recomandat, domnul doctor Marius Catană care e unul dintre cei mai buni neurochirurgi din țară și operează la un spital privat din Piața Victoriei. El mi-a zis că am o hernie foarte urâtă, se vedea din RMN chestia asta, după care mi-a făcut niște teste, mi-a controlat piciorul drept și mi-a spus: “Uite, piciorul drept tremură, nu mai poți să te susții, nu mai poate să susțină greutatea ta și e clar că mai are puțin și paralizează, deci dacă nu te operăm repede, în regim de urgență, s-ar putea să nu mai am ce să fac! Și atunci am luat hotărârea, deși nu aveam deloc curajul acesta, să mă operez. Decât să am dureri atroce și să stau în suferință, să îmi fac și mai mult rău coloanei mele, mi-am luat inima în dinți, m-am internat și mi-am făcut operația, care a durat vreo două ore.", a declarat Dana Savuică, pentru sursa amintită.

Dana Săvuică [Sursa foto: Instagram]

"Trebuie să stau la pat"

După intervenția pe care a suferit-o, Dana Savuică a declarat că a fost externată, iar acum urmează să se recupereze. Vedeta a mărturisit că o perioadă de două săptămâni va trebui să stea la pat, fără să facă absolut niciun efort, însă după aceea își poate relua activitățile zilnice, puțin câte puțin: "Medicul mi-a zis că a fost fără complicații, dar că era o hernie foarte-foarte urâtă. Îmi prinsese nervul rău de tot. Acum m-am externat, am ajuns acasă, trebuie să stau la pat vreo două săptămâni. Să nu fac excese absolut deloc. Nu am voie să conduc, nu am voie să car, nu am voie să ridic nimic.

Nu am voie să țin nici măcar cățelul sau pisica în brațe. Nu am voie să mă aplec, trebuie să mă dau foarte ușor jos din pat, dar două săptămâni trebuie să stau cumva efectiv relaxată. După două săptămâni am voie mici plimbări pe afară, foarte mici, foarte scurte și, eventual, poate din când în când o revenire la evenimente și la activitățile mele. Dar, la fel, cu foarte mare grijă.", a mai adăugat Dana Savuică, pentru aceeași sursă.