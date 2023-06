Dani Alves rupe tăcerea după ce a fost arestat pentru agresiune sexuală! Ce a declarat fotbalistul brazilian în primul interviu din spatele gratiilor: „Conștiința mea este curată!”

In articol:

Dani Alves se află în arest, în Spania, de la începutul anului 2023, fiind acuzat că a violat o tânără de 23 de ani într-un club de noapte din Barcelona, în seara de 30 spre 31 decembrie.

Dani Alves, primul interviu din spatele gratiilor: „Conștiința mea este curată!”

De la momentul arestării și până în prezent, fotbalistul brazilian și-a schimbat versiunea asupra faptelor de patru ori.

Dani Alves se află în arest, în Spania, de pe data de 20 ianuarie, întrucât a fost acuzat că a agresat sexual o tânără de 23 de ani într-un club din Barcelona, în seara de 30 spre 31 decembrie. Din pricina că și-a schimbat versiunea faptelor de nu mai puțin de patru ori, fotbalistul brazilian nu prezintă credibilitate, iar autoritățile continuă să respingă recursurile făcute de apărarea sa.

După ce a fost părăsit de soție, Dani Alves a decis să rupă tăcerea și să ofere primul interviu din spatele gratiilor.

În cadrul interviului, fotbalistul a susținut că actul intim dintre el și tânăra de 23 de ani a fost unul consimțit, nicidecum viol. Totodată, Alves a subliniat ideea că are conștiința curată și că a iertat-o pe cea care i-a stricat imaginea și l-a băgat la închisoare.

„Nu știu dacă ea are conștiința curată, dacă doarme bine noapte, dar eu am iertat-o. Eu am impresia că cineva a sfătuit-o prost, dar apoi și-a dat seama că nu a procedat bine, însă a fost prea târziu. Apelez la conștiința sa. Eu am dormit liniștit în fiecare noapte. Conștiința mea este curată. Nu am făcut rău nimănui niciodată.

Am decis să acord interviul acesta, primul meu interviu, pentru ca oamenii să știe că ăsta este adevărul. Până acum, o poveste înfricoșătoare, despre frică și teroare, a fost expusă, dar această poveste nu are absolut nicio legătură cu realitatea.

Eu am intrat după ea în baia clubului de noapte. Nici măcar nu am închis ușa. Ușa a rămas deschisă tot timpul. Ea putea pleca tot timpul.”, a declarat Dani Alves, citează sport.ro.

Dani Alves rupe tăcerea după ce a fost arestat pentru agresiune sexuală! [Sursa foto: instagram.com/danialves]

Dani Alves a fost acuzat de viol

Fotbalistul brazilian Dani Alves este în arest preventiv din 20 ianuarie, după ce a fost acuzat că a agresat sexual o femeie la finalul anului trecut. Mai mult, alte două femei au depus mărturie în favoarea victimei de 23 de ani, confirmând toate cele spuse de tânără. Cele două martore sunt prietene cu presupusa victimă și susțin că inclusiv ele au fost abordate de fotbalist, făcându-le avansuri sexuale, scrie digisport.ro.

Jurnaliştii de la Marca au redat firul evenimentelor întâmplate pe 30 decembrie. Se pare că Dani Alves se afla în club alături de mai mulţi prieteni, iar o femeie necunoscută susține că ar fi fost agresată de fotbalist. Însoţită de mai multe prietene, aceasta a părăsit clubul şi a mers direct la poliţie, unde a depus o plângere. După ce femeia a dat declaraţie, polițiștii s-au deplasat la faţa locului, însă Dani Alves părăsise deja clubul. Se pare că incidentul a fost confirmat şi de un martor de la fața locului.

Dani Alves este jucătorul cu cele mai multe trofee în istoria fotbalului. Brazilianul care a evoluat la Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, Sao Paolo şi UNAM a câştigat 48 de trofee în întreaga sa carieră, cele mai multe dintre ele fiind cucerite la Barcelona. Dani Alves are în palmares, printre altele, trei Ligii ale Campionilor, şase titluri în La Liga, două în Ligue 1 şi unul în Serie A.

La naţionala Braziliei, Dani Alves a bifat 126 de meciuri şi a marcat 8 goluri. Alături de Selecao, fundaşul a Câştigat Copa America, în 2007 şi 2019 şi Jocurile Olimpice, în 2020.

Surse: sport.ro, digisport.ro