Cu toate acestea, zilele trecute, Dani Mocanu a decis să spună ”adio” religiei pe care a respectat-o în ultimii ani, supărat de felul în care unii pastori propovăduiesc învățămintele evangheliste.

Mai mult decât atât, Dani Mocanu, un credincios declarat până de curând, este convins că religia în care credea până acum este făcută doar pentru a face... profit. ”Acolo sus există “ cineva “ care merită să fie iubit... nu luat la mișto. Din păcate, aseară am avut neplăcerea să văd câteva filmulețe cu tematică creștină, transformate într-o sursa de venit, iar așa-zișii “pastori” având intenția de a deveni vedete uitând care este cu adevărat sarcina lor!!!

Am ajuns să cred că #pocăiții sunt o sectă care mai mult lucrează cu Satana decât cu Dumnezeu. De când m-am născut îl iubesc pe Dumnezeu atât eu cât și familia mea, dar de azi înainte nu mă mai consider pocăit... nu vreau să fac parte dintre acești oameni care s-au transformat într-o sectă. De azi sunt creștin în Isus Hristos. Atât!!!”, a notat Dani Mocanu pe contul său de socializare.

Dani Mocanu a recunoscut că e ”pocăit” în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

”Eu sunt, şi nu glumesc, un om foarte credincios”, ne-a spus, în exclusivitate, manelistul Dani Mocanu, el făcând o adevărată spovedanie în faţa reporterilor WOWbiz.ro.

”Eu, acum şase ani, m-am botezat. Da, sunt pocăit, cum se spune. Sunt, de fapt, evanghelist”, ne-a spus Dani Mocanu. Mai mult decât atât, a mărturisit manelistul, ţine cu stricteţe la codul moral pe care religia pe care a adoptat-o i le-a impus.

”De exemplu, chiar dacă am o groază de evenimente în weekend, eu sunt cuminte. Adică, ca să mă înţelegeţi, eu nu am iubită şi mă comport ca atare. Adică, dacă văd o femeie şi îmi place, dacă văd că e disponibilă, profit. Adică, ne combinăm pentru o noapte… Sau pentru o partidă de sex. Dar, niciodată nu o fac dacă e duminică. Adică, eu respect cu stricteţe ideea că duminica e o zi închinată Domnului, nu păcatelor”, ne-a explicat Dani Mocanu.

Dani Mocanu a recunoscut că știe că greșește în momentul în care profită de domnișoarele dispusă să intre în patul său, cu atât mai mult cu cât el este evanghelist. ”Sincer, religia nu îmi permite. Religia mea nu îmi permite asemenea relații, dar, părerea mea este că niciun om nu este sfânt, nu există niciun om pe fața Pământului care să fie drept până la capăt. Și Iisus a fost aici, știe și el cum sunt tentațiile...”, se scuză Dan Mocanu.

Iar când vine vorba de femei, Dani Mocanu chiar știe ce vrea de la ele. ”Să fie supusă... atât... Bine-înțeles, o femeie frumoasă, e nevoie de o femeie frumoasă. În general îmi plac blondele... Cu fundul mare”, a mai spus, râzând, Dani Mocanu care recunoaște, printre altele, că are succes și datorită manelelor pe care le cântă. ”Eu consider că dacă cineva te place, nu este nevoie să facă cine știe ce... Sincer, m-a ajutat că sunt cântăreț. Că, sincer, și dacă cei mai urâți pun mâna pe microfon, agață și ei ceva... Chiar azi am agățat ceva...”, a mai precizat manelistul, in studioul WOWbiz.ro.

Dani Mocanu, săltat de mascați pentru un clip

”Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de o persoană, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la ură sau discriminare, faptă prev. de art. 369 Cod penal”, este anunțul făcut de autorități cu privire la Dani Mocanu, anul trecut. După ce a stat la audieri aproape 12 ore, Dani Mocanu a fost eliberat de procurori.

, ne-a spus, sfârșit de oboseală, Dani Mocanu. Mai mult, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, celebrul manelist a mai făcut o serie de precizări.ne-a mai spus Dani Mocanu.

Mai mult, zilele trecute, Dani Mocanu a fost trimis în judecată pentru respectivul videoclip, urmând să se apare, în fața magistraților pentru acuzațiile de incitare la ură împotriva femeilor.