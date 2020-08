Colaj Florin Salam și Dani Mocanu

In articol:

Dani Mocanu este unul dintre cei mai ascultați maneliști din România. Cu fiecare piesă scoasă, Dani Mocanu a reușit să rupă Trending-ul în două. Chiar dacă piesele sale sunt foarte controversate, el rămâne un nume mare în domeniul manelelor din țara noastră.

Manelistul a răbufnit pe rețelele de socializare și a trimis un mesaj dur tuturor cântăreților care se lansează, dar nu vin nimic pe piața muzicală din România. El susține că majoritatea îl copiază pe Florin Salam.

Citeste si: A fost sau n-a fost? Col. (r) SRI Tudor Pacuraru: În 89 am avut Revoluție, cu solidă imixtiune străină - evz.ro

Citeste si: Fosta iubită a lui Dani Mocanu își vinde pozele pe Internet! L-a acuzat pe manelist că vrea s-o ducă ”la produs”

Dani Mocanu a răbufnit pe Instagram

Dani Mocanu, mesaj dur pe Instagram: „Mai aveți puțin de va dați viața pe scenă...”

Manelistul a subliniat prin mesajul său că nu este un profesionist așa fel încât să-i critice pe ceilalți, dar a reușit să ajungă unde este acum pentru că este original și și-a creat propriul stil de muzică.

"Eu nu sunt vreun muzicant să va critic, eu n-am studii muzicale, n-am o ora de canto și totuși am spart România, pentru că sunt original mi-am creat stilul meu fără să copiez pe nimeni și am cântat în limita bunului simt așa cum am putut eu, dar va spun și eu părerea mea cum se vede din afară. Faceți triluri până rămâneți fără aer, vi se umflă venele la gât , va ies ochii din cap și mai aveți puțin de va dați viața pe scenă...", a continuat manelistul. (Citeste si: Dani Mocanu merge la Puterea Dragostei?! "Sunt acolo câteva fete drăguţe pe care aş vrea să le cunosc")