Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit religios! Primele imagini de la fericitul eveniment

In articol:

Astăzi, 30 iulie, este ziua cea mare pentru Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil! Cei doi au așteptat cu nerăbdare să ajungă în fața altarului și iată că ziua fericitului eveniment a și venit, unindu-și destinele în biserică, alături fiindu-le persoanele apropiate lor.

De asemenea, nu doar cei doi amorezi au așteptat această zi cu sufletul la gură, ci și fanii lor, care își doreau să-i vadă pe Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil pe cât de repede posibil în această ipostază, aceea de miri, mai ales că modelul și prezentatorul TV au anunțat de ceva vreme că astăzi își vor uni destinele.

Citește și: ”Tu nu vezi. Moșule!” Gabriela Prisăcariu, replică neașteptată la adresa soțului, după ce a dus-o la o petrecere de fițe de la malul mării. Ce i-a spus, de fapt, Dani Oțil în camera de hotel?

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Anchetă pentru casa răposatului Ion Dolănescu. Vecinii s-au unit împotriva fiului Ionuț Dolănescu. Mărul discordiei- stirileprotv.ro

Ei bine, au apărut deja și primele imagini de la fericitul eveniment, iar acestea vorbesc de la sine, fiind vizibil faptul că cei doi sunt extrem de bucuroși și radiază de fericire.

Ce spunea Gabriela Prisăcariu despre fericitul eveniment, în urmă cu câteva săptămâni

În urmă cu doar câteva săptămâni, Gabriela Prisăcariu a făcut o serie de declarații despre fericitul eveniment, spunând atunci că se gândește cu mari emoții la ziua cea mare și este convinsă că va plânge, căci a devenit foarte emotivă, mai ales de când a născut.

Citește și: Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au găsit în sfârșit bonă pentru fiul lor, după ce au concediat alte șase: „Am avut niște probleme cu ele”. A recunoscut abia acum tot ce s-a întâmplat

Citeste si: ”Iubesc.” Dana Roba a primit un buchet de trandafiri. Cine este persoana care a făcut acest gest pentru make-up artist- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Azilele groazei: Focar de râie descoperit în azilul din Mureș. Primele declarații ale patronului: „Nu erau legați!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul devastator pentru care Sinead O'Connor își rădea mereu părul din cap- radioimpuls.ro

Mai mult, blondina a mai precizat că, pentru ea, cununia religioasă este cu mult mai importantă decât actul obținut în urma căsătoriei civile.

„Dani zice că se însoară a doua oară cu aceeași femeie, dar nu e așa, facem cununia religioasă și va fi vara asta. Îmi place să pregătesc din timp toate detaliile și le am puse la punct. Cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea. De când am născut, am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine. Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, a declarat Gabriela Prisăcariu.