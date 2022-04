Daniel Onoriu a împlinit 44 de ani: ”Mă simt mai bine, nu perfect”. Cum își petrece ziua aniversară fostul sportiv

In articol:

Numele lui Daniel Onoriu a fost în mintea și în rugăciunile multor români timp de aproape două luni. Cunoscutul om de curse a traversat cea mai mare cumpănă a vieții sale, dovedind tuturor cât este de puternic chiar în momentele în care nu mai exista nici măcar o speranță.

După o intervenție de micșorare a stomacului, celebrul campion de raliuri a stat în comă 55 de zile la Spitalul Florească din Capitală. Acum, când recuperarea sa este una vizibilă, Onoriu spune că simte că a renăscut.

Citeste si: Estera Onoriu, mătușa lui Daniel Onoriu, a răbufnit după ce s-a spus că pilotul ar fi murit: „Este în viață. Nu știm cine a putut să lanseze un asemenea zvon”

Daniel Onoriu își aniversează astăzi ziua de naștere

Pilotul este recunoscător pentru șansa la viață care i s-a dat și spune că, deși este frustrant ceea ce trăiește, atât el, cât și soția, copiii și nepoții, închină în cinstea zilei în care și-a revenit din comă, căci nimeni nu credea că vor mai apuca să sărbătorească încă un an din viața lui.

Citeste si: Cine este bărbatul care a ajutat-o pe Elena Udrea să părăsească țara- kfetele.ro

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

”Am stat 55 de zile în comă și 105 zile în pat. Cât am fost în comă, nu am visat absolut nimic. E ca și când m-am culcat aseară și m-am trezit azi. Să dea Dumnezeu să îmi revin. E frustrant rău să nu poți să te duci să bei o apă, să faci niște lucruri banale. M-au sunat chiar acum nepoții mei și mi-au spus că nu le vine să creadă că am mai apucat ziua mea de naștere. Ei se rugau la Dumnezeu în timp ce eu eram la spital, în comă, și se bucură că au apucat să mai vorbească cu mine, să ne bucurăm cu toții că am ajuns la 44 de ani”, a declarat Daniel Onoriu, notează Fanatik.

Și pentru că astăzi este ziua cea mare, când nu doar că își sărbătorește împlinirea celor 44 de ani, dar și renașterea sa, după cum spune chiar el, Daniel Onoriu se bucură de toți cei pe care îi are aproape.

Fostul campion mărturiește că se simte mai bine, însă nu este în totalitate recuperat pentru că mai are de luptat până să se bucure, din nou, de o viață normală, dar chiar și așa, astăzi sărbătorește în stil tradițional, așa cum îi stă bine românului.

Pe lângă cadoul pe care i l-a dat viața, soția s-a ocupat să-l surprindă de ziua sa, iar musafirii sunt și ei așteptați așa cum se cuvine. Daniel Onoriu spune că va profita astăzi de vremea caldă de afară, de curtea și terasa generoasă pe care le are și va încinge un grătar ca la carte, de care să-și amintească toată viața sa. Aceasta find prima petrecere pe care o face de când s-a trezit din comă.

Citeste si: Daniel Onoriu, acuzatii grave la adresa fostei iubite!

” Cadoul meu cel mai mare este viața, sănătatea. Mi-a cumpărat soția câte ceva, aștept să vină și musafirii. Mă simt mai bine. Nu perfect, dar măcar am început să merg. Nu am echilibru, asta este singura mare problemă acum. Dar, sper eu, se vor rezolva și aceste lucruri. Acum mă bucur de ziua mea, am o terasă frumoasă aici, unde locuiesc, de vreo 150 de mp, e cam cât o curte. O să facem un grătărel, luăm masa în familie, cu apropiați”, a mai spus fostul sportiv.