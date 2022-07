Motivul pentru care Daniel Onoriu a recurs la operația care era să-l omoare. Pilotul explică de ce a ajuns, inițial, pe mâinile chirurgilor | EXCLUSIV

In articol:

Daniel Onoriu are o poveste impresionantă. Pilotul a trăit printr-o experiență marcantă în urmă cu câteva luni, atunci când a stat 55 de zile în comă, într-un spital din București, după ce a suferit o intervenție chirurgicală în afara țării.

Timp de 55 de zile, pilotul nu a știut ce se întâmplă cu el, iar familia s-a rugat zi și noapte ca Daniela să își revină. Dumnezeu și medicii din București l-au salvat, iar pilotul a explicat la Online story care a fost motivul pentru care a decis să recurgă la intervenția de micșorare a stomacului.

Daniel Onoriu spune motivul pentru care s-a operat inițial

Pilotul de raliu nu se mai simțea bine în pielea lui. Spune că se îngrășase și nu îi mai plăcea deloc cum arată. A recurs astfel la o intervenție pe care multe persoane din țara noastră și din străinătate o fac, micșorarea stomacului.

„Aveam 116 kilograme și nu îmi mai plăcea de mine. Am o soție superbă, Izabela, și îți spun foarte sincer, când stăteam lângă ea, nu mă mai simțeam eu.

Eu am fost un bărbat foarte frumos și acum am îmbătrânit, dar eram gras, la 116 kilograme. Mă simțeam eu prost. Nu mă simțeam bine”, a povestit Daniel Onoriu, în emisiunea Corneliei Ionescu.

Daniel Onoriu [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum a început povestea de iubire dintre Daniel și Izabela

Pilotul de raliu s-a îndrăgostit imediat de Izabela, soția superbă care nu s-a mișcat nicio secundă de lângă în cele 55 de zile de comă și care i-a fost alături în fiecare clipă.

„Scrollam pe Facebook și dădeam add la toate gagicile. Mă băgam în seamă cu cele care îmi dădeau accept. Așa și ea. Am început de la bună bună. Am vorbit cu ea vreo săptămână, după care a venit clipa să ne vedem.

Ne-am vorbit pe Facebook, ne-am schimbat numere de telefon și am zis că ne vedem a doua zi. În seara înaintea întâlnirii, îi scriu un mesaj celui care urma să îmi fie naș. I-am arătat poze și i-am zis că nu mai pot de focul ei și vreau să o iau de nevastă.(...) A doua zi mă văd cu ea.

Când s-a urcat în mașină, pe cuvântul meu de onoare că nu am simțit niciodată ce am simțit în clipa aia. M-am îndrăgostit de ea pe loc. La câteva zile am cerut-o de nevastă”, a mărturisit Daniel Onoriu.

Despre Izabela, pilotul de raliuri spune că a fost trimisă de către Dumnezeu și este sufletul lui pereche.

„ Este îngerul trimis mie de către Dumnezeu! Ne completăm incredibil de frumos și o iubesc, e sufletul meu pereche”, a mărturisit el.

Daniel Onoriu și Cornelia Ionescu la Online Story [Sursa foto: Captură YouTube]

Soția lui Daniel Onoriu a stat tot timpul în parcarea spitalului

În cele 55 de zile critice, în care pilotul de raliu a fost internat la Spitalul Floreasca, soția lui Izabela i-a fost alături, așa cum a putut în contextul restricțiilor pentru COVID-19, în fiecare clipă. Femeia a stat în parcarea unității medicale, în mașină, pentru că nu puteau intra aparținătorii în spital din cauza pandemiei.

„Stătea non-stop la spital. Dormea în parcarea Spitalului Floreasca și stătea în mașină. Intra foarte greu în spital, cu cerere cu mască și cu toate cele”, a dezvăluit el.

Pilotul a povestit că ea a fost prima persoană pe care a văzut-o când a deschis ochii și i s-a părut cea mai frumoasă femeie de pe Pământ, iar deși nu își mai amintește, chiar ar fi cerut-o a doua oară de soție.

„Când am deschis ochii prima dată am văzut-o pe nevastă-mea. Intră la mine, se pune pe pat, avea mască, i-am zis ce frumoasă e, am mai vorbit câte ceva, după care i-am spus: iubirea mea, ce frumoasă ești, ce bună ești, auzi vrei să fii nevasta mea, dar eu nu mai țin minte, ea îmi spunea”, a dezvăluit Daniel Onoriu.

