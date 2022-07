Daniel Onoriu, totul despre viața după cele 55 de zile de comă: „Dumnezeu m-a salvat de la moarte de două ori” | EXCLUSIV

In articol:

Povestea lui Daniel Onoriu a îndurerat și a șocat, la acel moment, România.

Pilotul de raliu a traversat o experiență dureroasă și a fost la un pas de moarte. Speranța și credința în Dumnezeu l-au ajutat să facă față momentului, iar în prezent este extrem de recunoscător.

Daniel Onoriu a stat 55 de zile în comă, la Spitalul Floreasca, acolo unde medicii români l-au tratat după o intervenție chirurgicală nefericită, realizată în afara țării.

Daniel Onoriu, totul despre cele 55 de zile de comă

Pilotul de raliu a povestit că a cheltuit 130.000 de euro din cauza problemelor de sănătate, iar la un moment dat ajunsese să ia chiar și nouă antibiotice pe zi.

Citeste si: "Când l-am văzut așa, mi-am dorit moartea!" Daniel Onoriu și soția sa, cel mai emoționant interviu! Cum e viața pilotului, după ce a stat 55 de zile în comă. Imagini în premieră

„Am cheltuit 130.000 de euro. Luam nouă antibiotice pe zi. Doctorii nu mai știau pe care să le oprească pentru că îi făceau rău organismului. Mă hrăneau prin burtă cu supă. Eu nu mai țin minte nimic.(...) Eu nu îmi aduc aminte de nimic”, a mărturisit Daniel Onoriu la Online Story.

Daniel Onoriu, invitat în emisiunea Corneliei Ionescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Semnul care ar fi prevestit problemele de sănătate pentru Daniel Onoriu?

Pilotul s-a operat la o clinică din Turcia, acolo unde a stat internat timp de câteva zile pentru intervenție. Inițial, acesta a efectuat un control în România, în urma căruia i s-a spus că poate pleca.

Citeste si: Daniel Onoriu, prima vacanță după ce a stat în comă. Cum se simte fostul pilot de raliuri? Imaginile vorbesc de la sine! „Mușchii i s-au atrofiat”

Citeste si: „Nu cred aşa ceva! Ce vorbeşti acolo?!” Culiţă Sterp a fost jefuit!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Am văzut pe Facebook o firmă din România(...) m-am dus la control. Am vorbit cu omul, m-a palpat, m-a pus să îmi dau tricoul jos și gata, operație.

În trei zile mi-am luat bilete de avion, nevasta cu mine și am plecat la Istanbul. Am ajuns acolo, ne-am cazat la un hotel m-am dus la spital și am stat toată ziua la diferite controale ”, a dezvăluit Daniel Onoriu, în emisiunea Corneliei Ionescu.

Pilotul de raliu a povestit și ce s-a întâmplat imediat după externare. Acesta recunoaște că nu s-a simțit foarte bine, iar în drumul cu taxiul de la clinică până la aeroport avea dureri foarte mari la fiecare groapă prin care mașina trecea.

„ A treia zi mi-au făcut o endoscopie, după care m-au băgat să mă opereze. Aveam emoții uriașe. Soția mă ținea de mănă.

M-am trezit după câteva ore și mă ardea burta, aveam dureri. Doctorul nici nu mă băga în seamă. Am ajuns la final, m-au pus în taxi și m-au trimis acasă. Am avut încredere în ei că am zis că sunt profesioniști. Pe drum, în taxi, simțeam fiecare gropiță și orice gropiță parcă mă lovea în burtă.

Ajung la aeroport, acolo am rugat-o pe soția mea să îmi dea un scaun cu rotile și după s-a terminat filmul. Acum ce îți spun, îți spun din ce îmi zice nevastă-mea.

Cică am ajuns acasă, am mai stat vreo două zile și la un moment dat, m-am dus la baie, am ieșit din baie și am leșinat. Eu am căzut pe nevastă-mea. Nu avea putere să mă dea la o parte. A sunat la ambulanță, a sunat-o și pe mama. Directoarea de la Ambulanță e îngerul meu păzitor, la fel și doamna doctor care m-a primit la Spitalul Floreasca”, a povestit el.

Daniel Onoriu [Sursa foto: Captură YouTube]

55 de zile de comă, petrecute la Spitalul Floreasca

Pilotul de raliu Daniel Onoriu a explicat că nu își mai amintește ce s-a întâmplat în țara noastră, însă din povești știe că a fost operat la Spitalul Floreasca, acolo unde spune că i-a fost și salvată viața, iar ulterior au urmat cele 55 de zile în care nu s-a trezit.

„ La spital, mi-au băgat furtunul pe gât și mi-au făcut iar endoscopie. M-au băgat din nou la operație. Acolo mi-au atins o venă la pancreas, din care curgea sânge, iar acolo mi-au mai găsit alți patru litri de sânge. Mi-au recusut stomacul care se desfăcuse din nou. Trece operația, mă salvează, după care am stat 55 de zile în comă ”, i-a dezvăluit el Corneliei Ionescu.

Soția lui Daniel Onoriu, un înger păzitor

În tot acest timp, soția nu l-a părăsit nicio secundă pe Daniel Onoriu și nici nu și-a pierdut credința în Dumnezeu, fiind convinsă de o minune.

Totodată, după această experiență, Daniel Onoriu a dezvăluit că s-a pocăit, iar în prezent este convins că Dumnezeu îl iubește.

„ Ea a avut încredere în Dumnezeu care m-a salvat. Eu m-am pocăit. Sunt penticostal și cred în Dumnezeu din toată inima mea și-l iubesc de nu mai pot și știu că și el mă iubește. M-a salvat de la moarte de două ori, Prima dată, mi-a dat viață, a doua oră, în 2006 am stat în comă 9 zile în urma unui accident de motocicletă(...) A doua oară mi-a dat viață acum”, a mai explicat el.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!