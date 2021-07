Imagini din culise! Ce i-a transmis Daniel Pavel lui Zanni, imediat după finala Survivor

Daniel Pavel și Zanni, imediat după finala Survivor România [Sursa foto: Captura Video] 09:51, iul 13, 2021 Autor: Clara Ionescu

Zanni este marele câștigător al competiției Survivor România 2021. Alături de Faimoși și Războinici s-a aflat, de-a lungul cleor șase luni, prezentatorul Daniel Pavel. Imediat după ce s-a anunțat învingătorul, prezentatorul Survivor România 2021 s-a apropiat de Zanni și i-a transmis mai multe cuvinte de încurajare.

El i-a transmis artistului că își va aduce aminte mereu de acest moment, care va bune bazele carierei sale aflate încă la început.

„Trofeul care are greutate, din toate punctele de vedere. Zanni, e o temelie pe care vei clădi de acum încolo. Îți aduci aminte... e un memento pentru o viață. Pleci bine, Zanni! E o vârstă la care poți să construiești. Ai timp să îți faci greșeli, să ai și corecții de drum. E mare, mare lucru!”, i-a spus Daniel Pavel lui Zanni.

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România 2021 [Sursa foto: Captura Video]

Zanni, prima reacție după ce a câștigat Survivor România 2021

Copleșit de emoție și fericire, Zanni a primit marele trofeu Survivor România 2021.

În cele șase luni petrecute în Republica Dominicană, Faimosul a reușit să câștige atât puncte pe traseu, cât și susținerea telespectatorilor.

„De emoție am transpirat. E foarte greu trofeul... E cel mai greu trofeu. Trebuie să recunosc că i-am simțit pe oameni foarte aproape de mine. Am avut foarte multe emoții, dar nu de frică. Au fost emoții de bucurie pentru că simțeam acest moment și emoțiile erau foarte mari pentru că nu prea știu cum să-mi arăt recunoștința... Dar recunoștința mea o s-o vedeți în toată energia mea și toată atitudinea mea de acum încolo.

Vă mulțumesc din tot sufletul meu nu că ați pierdut timpul, ca l-ați câștigat alături de mine ”, a spus Zannidache, după ce a câștigat Marea Finală Survivor România 2021.