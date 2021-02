Daniela Crudu a ajuns pe mâinile medicilor! Ce mesaj a transmis de pe patul de spital

In articol:

Daniela Crudu este una dintre cele mai cunoscute foste asistente tv din România. Bruneta este o fire dezinvoltă și transparentă, care mereu a ținut legătura cu fanii în ceea ce privește schimbările din viața ei. Nu este un secret că vedeta a trecut prin mai multe intervenții estetice pentru a ajunge la forma mult dorită.

Recent, „Cruduța” a ajuns din nou pe mâinile medicilor. Ea le-a transmis fanilor un mesaj de pe patul de spital, în care i-a anunțat că și-a schimbat silicoanele și este foarte mulțumită de rezultat.

„M-am trezit și eu. Nu mai știu de câți ani nu m-am mai trezit la 06:00, dar vreau să spun că mi-am schimbat implanturile și mi-am pus o formă superbă la domnul doctor. Este cel mai bun, fetelor, cu toată încrederea. Îl iubesc și toate operațiile pe care le am sunt făcute la el. Toate au fost un succes. Îl iubesc din tot sufletul și îi mulțumesc că există”, a spus Daniela Crudu la secțiunea de stories de pe Instagram.

Daniela Crudu și-a schimbat silicoanele! Ce mesaj le-a transmis fanilor săi [Sursa foto: Instagram]

Daniela Crudu nu vrea să meargă în fața altarului! Ce părere are bruneta despre căsătorie

Daniela Crudu a trecut prin foarte multe experiențe neplăcute, care au făcut-o să își schimbe percepția despre iubire. Celebra asistentă tv a trecut printr-un moment extrem de dificil în urmă cu un an, când a fost băutută cu bestialitate de fostul ei iubit. Acum, vedeta este pregătită să se concentreze doar pe ea și carieră. „Cruduța” a dezvăluit că nu mai vrea relații serioase și nici să se căsătorească.

„Nu mai am chef să mă mărit, mi s-a luat. Am vrut, că am avut și o relație de un an jumate cu un croat. Am stat eu cu un băiat care nu era român. Am vrut eu ceva mai serios și după aia nu s-a mai întâmplat. Nu mai vreau, vreau să-mi trăiesc viața”, a spus Daniela Crudu pe rețelele de socializare.