De la bătaia pe care a încasat-o și până de curând, Daniela Crudu a stat mai mult prin casă, ieșirile sale în spațiul public fiind făcute, de fiecare dată, doar cu acoperire serioasă cu machiaj, pentru ca figura diafană cu care impresiona lumea să nu pară ”șifonată” după "intervenția" iubitului ei.

Cu toate acestea, de curând, Daniela Crudu a fost neatentă cu machiajul și, într-una dintre postările ei de pe conturile de socializare, acasă, dovedind că respectă indicațiile autorităților, s-a apucat de gătit. Și, normal, mâncarea nu se face, decât poate în filmele americane, cu tot machiajul necesar. Iar Daniela Crudu, încântată că a învățat să facă niște burgeri vegani, o mâncare cu care, deși banală, are de ce să se mândrească după ce, ani la rândul, s-a hrănit doar prin restaurantele de lux ale Capitalei, s-a fotografiat în acțiune. Doar că, nefiind machiată, unul dintre ochii care, de-a lungul timpului, au băgat în boală bărbații, a rămas cu ”sechele” după ce iubitul croat a intervenit atât de violent împotriva fostei asistente TV. Și, culmea, intervenția ”estetică” a acestuia a lăsat urme și acum, iar Daniela Crudu are sub ochiul cu pricina, o mică umflătură vânătă și acum...

E adevărat, după zâmbetul pe care îl afișează, Daniela Crudu nu pare să fie prea deranjată de vânătaia de sub ochi, ci probabil că este fericită că, datorită regimului, a reușit să scape de cele câteva kilograme pe care le luase în perioada pe care a petrecut-o exclusiv în casă, ieșirile ei publice, după bătaia încasată, fiind unele extrem de rare.

Daniela Crudu s-a împăcat cu iubitul violent

Daniela Crudu s-a asigurat că iubitul ei se va ține de promisiunea de a-i plăti toate operațiile necesare pentru a scăpa de urmele bătăii și, deja, el a început să trimită o parte din banii necesari pentru ca nasul distrus de pumnul primit să fie operat de cei mai buni medici esteticieni de pe la noi. ”Va plăti totul și, cu siguranță, va face multe altele pentru ca Daniela Crudu și restul familiei ei să fie liniștiți. Cred că toată lumea va câștiga din asta, iar Daniela va fi, cel puțin o bună bucată de vreme, în siguranță lângă el. Croatul chiar regreta că a ajuns să o pocnească pe Cruduța”, ne-a mai spus sursa citată.

Daniela Crudu, bătută din gelozie

”Daniela este, acum, ceva mai bine. E adevărat că este vânătă, este umflată la față, că nasul i-a fost afectat și o mai supără, dar, din fericire, nu mai are alte dureri. Adică, la corp, este ceva mai bine acum. Zilele viitoare vom merge la medicii ei, să vedem ce se va face, probabil va fi și operată de domnul Vitalie, medicul ei. Dar asta vom vedea, aici trebuie să vorbească medicii, nu mă pricep eu”, ne-a spus, la acea vreme, în exclusivitate, Ana, sora victimei furiei iubitului, Daniela Crudu.

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit Ana, sora Danielei Crudu, totul a pornit din motive greu de explicat. ”Nici noi nu înțelegem de ce a bătut-o pe Daniela. Ca de obicei, a pornit dintr-o ceartă aiurea, dar pe un fond de gelozie, cu băutură, lucrurile s-au petrecut cum s-au petrecut. Are ordin de restricție acum, să sperăm că lucrurile se vor alșeza. Daniela este, acum, mai bine și la nivel psihic, dar tot este șocată de ceea ce s-a petrecut”, ne-a mai spus Ana, sora Danielei Crudu.

Daniela Crudu a ajuns la Urgențe

Acum mai bine de o lună, un incident șocant a zguduit lumea bună a Capitalei, Daniela Crudu fiind victima unui eveniment înfiorător. Mai exact, Daniela Crudu a ajuns la Urgente, la Spitalul Universitar din Capitală, desfigurată în urma unei agresiuni. Cu mâinile și picioarele făcute praf, bătută cu sălbăticie, Daniela Crudu a ajuns, de Urgență, la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Universitar din Capitală, vedeta fiind, fără îndoială, agresată în timpul nopții. Culmea, ea fusese, până să ajungă la Urgențe, la un eveniment într-un restaurant de lux din București, alături de cea mai bună prietenă ale sale, Mădălina Pamfile. Acolo, Daniela Crudu, conform postările ei de pe Instagram, a avut parte de o seară cât se poate de plăcută, cu muzică și dans.