Daniela Gyorfi a primit o sumă impresionantă de bani! Nu a știut până în ziua de azi ce a făcut mama ei înainte să moară: ”O sută și ceva de mii de euro”

Daniela Gyorfi duce o viață lipsită de griji, fiind una dintre manelistele foarte apreciate de la noi, care și-a făcut un nume în această industrie încă de la o vârstă fragedă.

Însă, deși nu cunoaște grija zilei de mâine, artista a trecut și prin multe suferințe, mai ales pe vremea când mama i s-a îmbolnăvit.

Daniela Gyorfi s-a îmbogățit peste noapte

Mai mult decât atât, în urmă cu nouă ani, vedeta a pierdut-o definitiv pe cea care i-a dat viață. Chiar și așa, însă, și după moarte, femeia continuă să aibă grijă de artistă.

Astfel că, în zi de sărbătoare, de Moș Nicolae, manelista a aflat că este posesoarea unei moșteniri deloc de neglijat.

Daniela Gyorfi mărturisește că habar nu avea că mama sa, pe vremea când trăia, a depus toate actele necesare și a făcut toate demersurile ca o moștenire de familie să îi revină ei.

Așa se face că acum, cântăreața urmează să fie despăgubită de pe urma unui teren pe care familia sa l-a deținut în Sectorul 3 al Capitalei.

"Într-adevăr, este vorba despre un teren care a aparţinut bunicilor mamei mele şi mama mea a depus acte şi tot ce a trebuit ca să primească despăgubire, pentru că pe terenul acela s-a construit. Când a murit mama nici nu ştiam, nici nu eram la curent cu toate acestea. Am luat toate actele şi am mers la o firmă de avocatură care se ocupă de retrocedări, după vreo 5 ani, în sfârşit, s-a pronunţat şi asupra banilor şi tot, şi urmează să primesc banii”, a spus Daniela Gyorfi la TV.

Bani care nu sunt deloc puțini, căci valoarea moștenirii depășește pragul sutei de mii de euro. O asemenea veste nu putea decât să o bucure pe Daniela Gyorfi, mărturisind că nimeni niciodată, oricât ar avea, nu ar da cu piciorul la un venit în plus.

Însă, tot ea subliniază că i-ar fi plăcut ca mama sa să fi trăit și să se bucure împreună de reușita avută în instanță, după atâția ani de procese.

"Ei se iau după nişte criterii, mi-au calculat o sumă şi mi-au spus avocaţii că nu e corect, au recalculat, nu am primit banii pe casă, terenul avea şi o casă. Dar una peste alta, mulţumesc lui Dumnezeu că am putut să iau şi atât, e ok. Orice ban pe care îl primeşti, chiar dacă nu e meritul tău, e binevenit, nu cred că e cineva care spune că nu vrea 100 şi ceva de mii de euro. Sunt ok, m-aş fi bucurat dacă trăia mama şi vedea că după atâţia ani am reuşit să luăm ce era al ei, al nostru", a mai spus artista.