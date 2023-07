Daniela Gyorfi dezgroapă scandalul cu Liviu Guță! Cât de departe s-a ajuns, de fapt: „Spunea că o bat pe mama și că o țin în debara"

In articol:

Daniela Gyorfi este printre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Deși pentru mulți artiști, perioada pandemică a fost destul de grea, se pare că Danielei i-a priit. Aceasta și-a cumpărat casă nouă și deja s-a mutat, alături de fiica și soțul ei și ca puzzle-ul să fie complet, a demarat și o afacere de succes.

Daniela Gyorfi, adevărul despre cearta cu Liviu Guță

Daniela Gyorfi a fost invitată în emisiunea Biancăi Drăgușanu, unde a făcut o serie de dezvăluiri. Aceasta a vorbit despre scandalul cu Liviu Guță și care este relația lor din prezent.

„Nu am luat niciun ban de pe urma hitului „De ce mă minți?”. Nu îl aveam pe George impresar. Cu Liviu Guță m-am certat din cauza caracterului, nu banii. Nu ne-am împăcat, eu nu am vorbit cu el. Pe mine m-a deranjat foarte tare Liviu, pentru că eu nu am înțeles niciodată comportamentul lui. Ești cu un om care este ok cu tine și vii la televizor și spui niște lucruri din cauza cărora era să mor de inimă. În anul în care a murit mama, 2013, el a venit cu un scandal mare la televizor, l-a învățat cineva probabil. Am zis că nu intru, dar am intrat în momentul în care a zis că eu o bat pe mama mea și o țin în debara. Era să cad de inimă lângă mama, care așa bolnavă cum era, a stat lângă mine. El și-a cerut scuze, dar pentru mine a fost mult prea mult.”, a spus Daniela Gyorfi, la Detectorul de minciuni.

Daniela Gyorfi, totul despre operația estetică pe care a făcut-o recent

Recent, Daniela Gyorfi a apelat la o nouă intervenție estetică. Procedura de înfrumusețare a fost costisitoare, însă refacerea este mult mai rapidă. Tocmai pentru că nu își permite să petreacă foarte mult timp recuperându-se, artista a ales o procedură minim invazivă.

"Am deja șapte zile de la intervenție, dar eu deja am cântat în weekend, am zi de zi spectacole, am clipul acum, am emisiuni și așa mai departe. Clar sunt un pic umflată, clar am niște vânătăi, dar este o intervenție non-invazivă, fără tăietură, fără nimic. Nu am ales, de exemplu, să-mi fac un lifting facial prin operație, pentru că timpul de recuperare era foarte lung pentru mine. Eu nu îmi permit pentru că am evenimente foarte multe. Nu pot să stau o lună sau două să nu mă vadă nimeni. Atunci acestă ridicare din fire, firele sunt recuperatorii, funcționează ca un lifting tratament, apoi am mai făcut o mezoterapie foarte puternică, adică triplu decât era necesar, tocmai ca să pot să mă recuperez și să mi se așeze fața exact cum ar trebui. Eu sunt foarte mulțumită la șapte zile, dar recuperarea o să se vadă total peste încă o săptămână", a mărturisit Daniela Gyorfi, pentru WOWbiz.ro.

