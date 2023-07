Oana Radu a ajuns pe mâinile medicilor! Artista se confruntă cu o problemă care i-ar putea distruge cariera: „Mă împiedică să-mi folosesc vocea”

In articol:

Oana Radu trece prin clipe grele după ce a aflat că are niște probleme de sănătate care i-ar putea afecta cariera. Cântăreața a ajuns pe mâinile unui medic renumit, care a tratat mari nume din industria muzicală. Iată despre ce e vorba!

Oana Radu, probleme de sănătate

Oana Radu a muncit mult pentru a ajunge unde se află acum. Aceasta a slăbit, a cântat când a fost criticată de toată lumea și nu a renunțat până nu a ajuns să fie cunoscută de toată România. Din păcate, artista trece prin momente grele după ce a descoperit că are probleme cu corzile vocale. Se pare că se confruntă cu chisturi pe corzile vocale, iar ca urmare, nu-și mai poate folosi decât 20% din voce. Cântăreața a ajuns la un doctor care a tratat artiști internaționali și acum este deja sub tratament și speră ca până în luna ianuarie a anului 2024, să-și revină.

„Am fost la doctorul meu orelist(...), la Paris. Realitatea este că am descoperit acum un an că am niște chisturi pe corzile vocale, care mă împiedică să-mi folosesc vocea așa cum trebuie, o folosesc în proporție de 20%. Mi-a fost frică de ce îmi va spune doctorul, dar realitatea a fost așa: tehnica este mai bună, și-a revenit vocea și până în ianuarie pot să elimin tot ce am”,

a spus fosta prezentatoare pe TikTok.

Oana Radu ar putea ajunge la operație

Medicul care a tratat mari voci din industria muzicală a văzut îmbunătățiri în starea de sănătate a Oanei Radu.

Se pare, însă că există și o problemă cu afecțiunea artistei: dacă chisturile nu se vor retrage până în ianuarie, va trebui să recurgă la operație.

„Domnul doctor susține că mi s-au retras chisturile și există o îmbunătățire. El i-a tratat pe Celine Dion, Al Pacino, Michael Jackson și mulți alții și tot el susține că s-au mai retras, iar dacă până în luna ianuarie, cu tratament nu se vor retrage de tot, voi fi nevoită să mă operez, din păcate. M-a ajutat tratamentul lui, simt îmbunătățiri, dar simt în continuare că îmi este greu, folosindu-mi doar 20% din voce, deși merg la cântări. Ionuț Tătar a fost cel care m-a ajutat pe mine și mulți artiști”, a povestit vedeta, pe contul ei de TikTok.