Daniela Gyorfi, dezvăluiri copleșitoare despre copilărie. Prin ce greutăți a trecut: "Necazurile s-au abătut asupra mea"

In articol:

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai iubite artiste din industria muzicală. Deși are vârsta de 53 de ani, cântăreața poate concura liniștită cu tinerele din ziua de astăzi, deoarece este într-o formă fizică de invidiat.

Carisma, frumusețea și senzualitatea au menținut-o, ani la rând, în topul celor mai frumoase artiste de la noi. La fiecare prezență, artista afișează un zâmbet larg, urmat de foarte multă încredere. După ani de muncă, artista se poate considera unul dintre cei mai de succes artiști din industria muzicală.

Totuși, înainte să diva de astăzi, Daniela Gyorfi a trecut printr-o serie obstacole și lucruri mai puțin frumoase. În cadrul unui interviu, Daniela Gyorfi și-a deschis inima și a vorbit despre persoana care i-a dat viața.

Daniela Gyorfi, dezvăluiri despre mama ei: "Necazurile care s-au abătut asupra mea și a mamei mele ne-au unit foarte tare!"

Daniela Gyorfi [Sursa foto: Arhiva WoWbiz]

Deși astăzi se bucură de celebritate și succes, lucrurile nu au fost întodeauna așa. Încă de când era doar un copil, mama artistei a fost imobilizată la pat, iar cântăreața trebuit să se lupte, pentru a-și ține mama în viața.

În cadrul unui interviu, Daniela Gyorfi a vorbit despre aceste momente și cum au reușit necazurile să o unească și mai mult de mama ei. Artista a fost o luptătoare și boala mamei ei a maturizat-o. Astfe, la o vârstă fragedă, Daniela Gyorfi a ocupat un loc foarte important în familie și a trebuit să preia foarte multe atribuții.

Citeste si: Vești triste în lumea sportului. Din păcate, Rică Răducanu...- bzi.ro

Citeste si: Daniela Gyorfi, dezvăluiri emoționante despre accidentul mamei ei! "Mama a căzut de la balcon!"

„Dragostea mamei mele a fost absolută, am fost un copil alintat, nu din punct de vedere material, ci sentimntal. Necazurile care s-au abătut asupra mea și a mamei mele ne-au unit foarte tare. Eu am înțeles de mică ce rol am în familia mea și a mamei mele fiindcă eram amandouă”, a dezvăluit Daniela Gyorfi, în cadrul unei emisiuni TV.

Daniela Gyorfi: "Daniela Gyorfi, dezvăluiri copleșitoare despre mama ei!"

Când o descrie pe mama ei, Daniela Gyorfi are cele mai frumoase cuvinte. Aceasta a povestit că, deși era imobilizată la pat, aceasta nu și-a pierdut niciodată voința și puterea de a spera la mai bine. Artista a declarat că mama ei o sfătuia mereu să învețe, pentru a-și face un viitor.

Citeste si: Daniela Gyorfi, apariție incredibilă la 50 de ani la eveniment! Rochia transparentă a arătat tot!

„Părinții se despart, fiecare își reface viața, iar noi am înțeles. Că era un om extrem de determinat, ținea rol și de mamă și de tată. Ea mi-a spus de când a rămas paralizată să fiu atentă, să învăț”, a povestit Daniela Gyorfi, în cadrul emisiunii.

Daniela Gyorfi [Sursa foto: Arhiva WoWbiz]