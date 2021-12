Daniela Gyorfi, dezvăluiri emoționante despre accidentul mamei ei! "Mama a căzut de la balcon!"

In articol:

Daniela Gyorfi a povestit, în cadrul emisiunii "În Oglindă", moderată de Mihai Ghiță, despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei care i-a marcat copilăria.

Mama artistei a suferit o accidentare gravă și a rămas imobilizată la pat, pentru tot restul vieții, iar ea a fost nevoită să aibă grijă de ea. Artista a vorbit despre momentul accidentării mamei ei și cât de greu i-a fost să se descurce la aceea vreme.

Daniela Gyorfi, dezvăluiri despre accidentul mamei ei:"Dacă rămânea nemișcată, poate avea o altă șansă!"

Daniela Gyorfi a vorbit despre momentul în care mama ei s-a accident, în cadrul emisiunii. Artista se afla în clasa a cincea, atunci când a avut loc evenimentul nefericit.

Nimic nu avea să prevadă aceea catastrofă. Daniela Gyorfi locuia cu mama și bunica ei într-un apartament, la etajul unu.

Întoarsă de la școală, artista avea să trăiească unul dintre cele mai grele momente din viața ei.

Mama Danielei s-a accidentat în timp ce încerca să curețe geamurile din exteriorul apartamentului. Mama Danielei s-a folosit de o scară metalică, pentru a ajunge la ferestrele locuinței ei. După ce a urcat câteva trepte, mama Danielei Gyorfi s-a dezechilibrat și a căzut initial în picioare, după care a căzut pe spate în iarba blocului, acolo unde erau țevi, și și-a fracturat coloana.

"Era pe 9-10 August, în 80’, țin minte că am venit acasă și mama făcea curat. Stăteam cu bunica mea, la etajul unu'. Mama spală prin casa și a zis "ma duc pe balcon, sa spăl geamurile"(...) Ca în alte dăți, ea spăla și pe dinafară(...) a coborât, s-a dus prin curtea blocului, a urcat(...) Când a spălat geamurile pe dinauntru a udat balconul, s-a udat scara ai metalică cu ceva care a alunecat. (...) Ea a pus un picior, a făcut un pas, doi, trei, s-a întins, s-a dezechilibrat și a căzut în picioare(...) Câzând în picioare s-a dezechilibrat iarăși și a căzut în șezut, pe spate.(...) În iarba din fața blocului erau țevi tăiate și a căzut cu coloana în aceea țeavă", a declarat Daniela Gyorfi, în cadrul emisunii "În Oglindă", moderată de Mihai Ghiță și difuzată pe canalul de YouTube "theXclusive" .

Daniela Gyorfi a mărturisit că mama sa a fost mișcată de către o vecină care a vrut să o ajute și să o ridice, iar acest lucru i-a înrăutățit starea, deoarece nu trebuia să fie în niciun fel deranjată, având în vedere că își fracturase coloana.

Artista a mai declarat că, dacă nu s-a fi întâmplat aceast lucru, poate mama ei ar fi avut o altă șansă și nu ar mai fi fost imobilizată la pat.

"Dacă rămânea nemișcată, poate o avea altă șansă(...) A venit fata de la parter și a mișcat-o de picioare, i-a dat mâna ca să se ridice.(...) Până a venit salvarea tot au mutat-o, au schimbat-o(...) De unde să știi că, în momentul când un om se lovește și cade, trebuie să-l lasi acolo pentru că dacă îl miști și are coloana fracturată există riscuri", a declarat Daniela Gyorfi, în cadrul emisiunii.

Daniela Gyorfi, dezvăluiri copleșitoare despre mama ei:"A fost o luptătoare!"

Deși nu lucra, bunica Danielei Gyorfi a refuzat să aibă grijă de mama ei și a decis să o ducă la azil, acolo unde avea să primeasă îngrijire de specialitate.

"Ca să stea mama acasă, trebuia să stai lângă ea(...) Era bolnavă de gradul unu, adică asta necesită însoțitor...Eu eram în clasa a cincea(...) Bunica mea nu avea serviciu, dar nu voia să aibă grijă(...) adică știi cum e, când ești bolnav toată lumea te ajută până într-un punct.(...) E clar că părinții nu fac parte din aceeași categorie, dar îți spun ca idee, un om bolnav trebuie ajutat permanent.(...) Bunica mea a vrut să o bage la azil, pentru că nu avea cine să aibe grijă de ea.(...) Există persoane care n-au cunoscut și ceea ce spun acum sigur își aduc aminte (...) A spus că "Eu nu pot să am grijă de ea și ea o să se ducă la azil", a mai declarat Daniela Gyorfi.

Daniela Gyorfi nu a fost de acord cu decizia bunicii ei și a făcut tot posibilul să o țină pe mama ei aproape de ea. Deși era un copil, artista și-a asumat o responsabilitate destul de mare și a decis să aibe singură grijă de mama ei.

Artista mărturisește că medicii au fost impresionați de povestea lor și au ținut-o pe mama ei și pe ea trei ani de zile în spitalul de recuperare de la Pantelimon, până când statul a decis să le ofere un apartament.

"Am început să plâng, cum să se ducă mama mea la azil, am eu grijă de ea(...) Am stat la Pantelimon este un spital de recuperare și am stat acolo cred că 2-3 ani de zile la mila doctorilor, asistentelor și așa mai departe.(...) După aceea din spital în spital, până când i-a dat o casă, un apartament de la stat se dădea înainte în 86'", a mai declarat artista.

Artista a dezvăluit că în primii ani i-a fost foarte greu, dar o dată cu trecerea timpului s-a maturizat și a putut să accepte situația.

Daniela Gyorfi a mai mărturisit că mama ei a fost o luptătoare și a făcut tot posibilul să se recupereze, dar cu toatea acestea și-a păstrat mereu optimismul, încercând să nu își îngrijoreze niciodată fiica, indiferent de suferința pe care o avea.

"Primii ani au fost cumplimți, foarte grei, dar eu am crescut și e clar când crești ai altă responsabilitate. (...) Tot timpul mă uitam la ea, îți dai seama că a încercat să se recupereze, tot felul de atele, a mai făcut operații peste operații, avea escări(...) A fost o luptătoare!(...) îți dai seama că nici nu putea să vorbească cu mine că e pe moarte sau ceva, că eram copil și mă speriam, dar o vedeam că se chinuie o vedeam îți dai seama, dar fost foarte puternică.(...) A fost greu, datorită situației și sistemului sanitar.", a mai povestit Daniela Gyorfi.

Daniela Gyorfi, cel mai important sfat de la mama ei:"Să fiu o luptătoare și un om bun!"

Întrebată de către gazda emisunii care este cel mai important sfat de la mama ei, Daniela Gyorfi a răspuns că să nu uite niciodată de unde a plecat și să fie o luptătoare. Vedeta a mai explicat că a suferit enorm după ce a pierdut-o pe mama ei și că este incompletă fără aceasta.

"Mi-a spus să nu uit de unde am plecat, să fiu o luptătoare și un om bun.(..) eu am fost o răsfățată până la 45 de ani(...) Căldura și siguranța, când stai lângă părinții tăi(...) Părinții sunt prelungirile tale, în momentul când nu îi mai, tu esti singur.(...) Ca mama ta nu este nimeni, niciodată nu va fi nimeni.(...) De când a murit ea eu nu mai sunt întreagă, nu mă mai regăsesc și nu mai am echilibru", a povestit Daniela Gyorfi.

Daniela Gyorfi, mărturii despre momentul în care și-a pierdut mama:"Eram atât de neputincioasă, îmi venea să înnebunesc!"

Artista a vorbit despre cel mai greu moment prin care a trecut de-a lungul vieții și anume, moartea mamei ei. Mama Danielei Gyorfi a murit în spital, iar motivul ar fi fost o metastază la plămâni, despre care nu știa nimeni.

Artista a făcut tot posibilul să-și salveze mama și a încercat prin toate metodele să o țină în viață, dar din nefericire, nu s-a mia putut face nimic.

"Luni de dimineață am internat-o(...) Joi m-au chemat că o vor muta pe secție, ea era internată la terapie intensivă, pentru că nu putea să meargă și avea nevoie de însoțitor(...) tot timpul era supravegheată medical și avea medicamentele(...) Am plecat de la ea seara și dimineața când vin o văd cu niște aparate pe ea(...) A avut diabet, iar diabetul i-a ascuns boala asta care era o metastază,(...) Eu înțeleg oamenii care trec prin necazuri, pentru că toată tinerețea mea am stat ca un câine la spital după ea(...) Eram atât de neputincioasă, îmi venea să înnebunesc(...) Aveam bani, m-am dus la doctorii ei și dădeau din umeri nepăsători(...) Chestia asta te marchează. (...)E normal să moară lumea, dar când moare părintele, când moare cineva care trebuie să vină acasă, îți vine să înnebunești", a mai povestit Daniela Gyorfi.

Vedeta mărturisește că nu și-a visat mama niciodată, de când a murit, fapt pentru care este foarte supărată. Artista își dorește extrem de tare să își viseze mama, pentru că doar în acest mod și-ar mai putea alina durerea.

Aceasta a afirmat că, de când mama ei a părăsit această lume, se simte dezechilibrată emoțional și că îi este foarte greu fără aceasta.

"Eu sunt foarte supărată că nu am visat-o(...) Jumătatea din mine, echilibrul meu, aerul meu nu mai e și e foarte greu(...) Aș vrea să o visez, să îmi spună să nu mai plâng și să-mi spună că e ok. Am cana din care a băut ea, mi-am oprit haine de-ale ei.", a explicat Daniela Gyorfi.